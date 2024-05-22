Наука и практика: МК «Сплав» принял у себя делегацию представителей ВУЗов и научно-технического сообщества

В рамках развития партнерских отношений с ВУЗами и научно-техническим сообществом Корпорацию «Сплав» посетила делегация, в которую вошли ректор НовГУ Юрий Боровиков, доктор технических наук, профессор, директор по науке ПАО «Газпром нефть» и заслуженный деятель науки РФ Марс Хасанов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор ВШТМиМФ СПбГУ Петра Великого Антон Кривцов и доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИПМаш РАН Виталий Кузькин, а также проректор по научной работе НовГУ Андрей Ефременков и проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова. Гости посетили производственные площадки и побывали в проектно-конструкторском и технологическом институте «Атомармпроект», где разрабатывается вся выпускаемая «Сплавом» продукция.

Нацеливаясь на рост эффективности производственных процессов, «Сплав» в своей работе успешно применяет проектный подход, который концентрирует усилия и ресурсы на устранении конкретных «узких» мест и позволяет привлечь к решению реальных производственных задач представителей научно-технического сообщества.

Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская рассказала о результатах нескольких проектов по совершенствованию процессов металло- и термообработки, которые специалисты предприятия реализуют совместно с научными сотрудниками НовГУ. Гости отметили, что это дает возможность науке и практике идти рука об руку, повышая эффективность обеих сторон и сочетая опыт научных и технических подходов при решении вопросов реального сектора экономики.

В ходе встречи собравшиеся обсудили предстоящее участие специалистов МК «Сплав» в 51-й конференции «Актуальные проблемы механики». Она пройдет в В.Новгороде в июне этого года на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» и соберет ведущих российских ученых из различных областей механики и смежных наук и представителей промышленности.

Конференция проводится под патронажем Российской академии наук. Организаторами выступают Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной механике РАН, Институт проблем машиноведения РАН (ИПМаш РАН), Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и др.



