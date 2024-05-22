СТЕНДЫ И ЛАБОРАТОРИИ. Об аккредитации ЦЛСИА

В марте 2023 года завершилась процедура аккредитации Центральной лаборатории стендовых испытаний (ЦЛСИА) Общества. Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» (https://aac-analitica.ru/laboratorij.html) выдан аттестат аккредитации на соответствие требованиям Международного стандарта ISO/IEC17025-2019 (ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Испытательная лаборатория была включена в Реестр и получила статус аккредитованного Органа по оценке соответствия (ООС).

Этому событию предшествовал объемный процесс разработки, внедрения документов и процедур системы менеджмента в лабораторную деятельность.

Реализован проект дооснащения лаборатории испытательным и вспомогательным оборудованием, средствами измерения. Результатом реализации указанных мероприятий стало расширение возможностей по предоставлению услуг испытаний и контроля продукции заказчика. Подробнее с возможностями Испытательной лаборатории можно ознакомиться здесь: http://www.zzt.ru/uslugi/gidravlika/



