ТРУБЫ - НОВЫЙ ВИД. Компанией «РемГазКоммуникации» (РГК) проводится масштабная модернизация оборудования цеха полимерных изделий

Экструзионные линии оснащаются оборудованием, которое позволит производить необходимые для отрасли строительные материалы — многослойные трубы. Одним из значимых событий для компании и рынка инженерных систем является — готовность первыми в России приступить к производству трехслойных напорных трубопроводов диаметром до 1600 мм.

Мировая тенденция и технический прогресс в производстве полимерных трубопроводов, все больше уходит от традиционных решений и диктует большее применение многослойных труб при строительстве инженерных сетей. Двух- и трехслойные трубы с соэкструзионными слоями из различных композитов полиэтилена позволяют получить улучшенные физико-механических свойства. Также на базе нового производства компания начнет выпускать спиральновитые трубы диаметром до 2600 мм, востребованные при изготовлении полимерных колодцев, резервуаров, локальных очистных сооружений и строительстве безнапорных коллекторов.

«РемГазКоммуникации» (РГК) — современная, высокотехнологичная, производственно-коммерческая компания, ориентированная на создание надежных и качественных инженерных сетей и коммуникаций.

Недавно РГК запустила новую производственную площадку по выпуску гофрированных труб для хозяйственно-бытовой канализации и водоотведения, производству литых и электросварных фитингов.

ИСТОЧНИК: POLYPROFI.RU