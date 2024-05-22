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В рамках деловой программы выставки «Газ. Нефть.Технологии-2024» в Уфе 22 мая с 14:00 до 15:30 состоится круглый стол на тему: «Обеспечение работы предприятий нефтегазового комплекса в условиях новой реальности. Поворот на Восток?».

22 мая, 2024 36
Организатором мероприятия выступает Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей (НПАА). Мероприятие будет посвящено актуальным вопросам развития отечественного арматуростроения, практике внедрения и эксплуатации трубопроводной арматуры и другого технологического оборудования, работающего под давлением, обсуждению возможностей и вызовов, обусловленных санкционным давлением на Россию. К участию предполагается привлечь представителей компаний нефтегазового и топливно-энергетического комплекса, проектных организаций, а также производителей нефтегазохимической продукции.


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