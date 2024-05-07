Объединенная металлургическая компания (ОМК) повысила заработную плату сотрудникам своего Белгородского завода «ОМК Энергомаш».

Изменения затронули весь коллектив предприятия – это около 4 тысяч человек. Так, тарифные ставки по рабочим специальностям увеличили минимум на 14%. Базовую часть заработной платы на заводе повышали в несколько этапов. Первыми изменения затронули рабочих и инженерно-технических работников, задействованных непосредственно на производствах.

За прошлый год завод ОМК в Белгороде повысил среднюю заработную плату на 26%. К тому же в конце года каждый заводчанин получил увеличенную годовую премию.

«Среди промышленных предприятий региона у нас одна из самых высоких заработных плат. В этом году мы вновь смогли ее увеличить благодаря тому, что завод выполняет все заказы с высочайшим качеством и точно в срок. В этом заслуга всего коллектива. Для нас важно, чтобы сотрудники могли обеспечить высокий уровень жизни своим семьям и гордились своей работой. Все изменения коснутся и новых сотрудников. Мы готовы принять в нашу команду сварщиков, слесарей по сборке, котельщиков, наждачников, инженеров-конструкторов и других специалистов», – сказал директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.

Предприятие регулярно расширяет меры поддержки сотрудников. В этом году на заводе утвердили новый коллективный договор, в котором увеличили суммы выплат для работников. Например, втрое повысили выплату за рождение ребенка, увеличили компенсацию затрат на детский отдых и внесли много других позитивных изменений.



