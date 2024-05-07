Сотрудники производственной базы Нефтеюганска (ХМАО) украли с места работы и сдали на металлолом 22 металлические трубы.

В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило заявление о хищении двадцати двух одиннадцатиметровых металлических труб с территории одной из производственных баз города. Подозреваемыми оказались 34, 38 и 43-летние жители Нефтеюганска, которые работают на данном предприятии», — пояснили в полиции. На данный момент мужчины задержаны, а похищенное изъято. Материальный ущерб кражи составил около 520 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту похищения имущества организации. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет

Источник:Ура.ru