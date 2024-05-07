На «Ульяновском заводе промышленной арматуры» оценили итоги проекта «Оптимизация процесса комплектации и выдачи комплектующих на производстве» по итогам трех месяцев.

Было проведено 12 рабочих встреч и осуществлено 114 задач. Некоторые из них:

• приобретение электрической гидравлической тележки для склада;

• работа в «1С: ERP»;

• оптимизация хранения на складе;

• анкетирование внутренних пользователей процесса;

• разработка по 2-ум продуктовым линейкам карт потока создания ценности текущего, целевого и идеального состояния;

• описание базовых показателей проекта, расчет целевых и идеальных;

• 4 проведенных тренинга в рамках внедрения бережливого производства для команды;

• разработка матрицы компетенций для сотрудников склада;

• составление «Диаграммы Спагетти» для оценки фактических перемещений и анализа внедрения улучшений;

• оснащение дополнительных складских мест для хранения ТМЦ;

• создание информационного центра на складе;

• сортировка по «5С» в складских помещениях;

• оптимизация документооборота по складскому учету.

«Ульяновский завод промышленной арматуры» – динамичное, стабильно развивающееся предприятие по производству трубопроводной арматуры. Предприятие основано в 2006 году под названием «Ульяновский Завод Трубопроводной Арматуры». В 2015 году произошло разделение на промышленный комплекс ООО «Ульяновский завод промышленной арматуры», который занимается непосредственно производством, ООО «Торговый дом Завода промышленной арматуры» и ООО «Ульяновское машиностроительное предприятие», являющиеся сбытовыми структурами, находящиеся непосредственно на территории ООО «УЗПА». За годы успешной работы компания завоевала доверие и уважение постоянных партнёров, среди которых крупнейшие компании чёрной и цветной металлургии, нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

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