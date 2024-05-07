С 1 по 31 мая 2024 года арматурный завод "ТЕРМОБРЕСТ" уходит в плановый отпуск

Информируем, что в мае 2024 г. арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» будет находиться в традиционном отпуске. Во время отпуска будут работать только специалисты, которые занимаются приемом заявок и выставлением счетов на оплату. Отгрузка оплаченной в мае продукции, будет производиться только после 31.05.2024 года с учетом очередности поступления платежей. Обращаем Ваше внимание, что оплаченная и изготовленная в апреле продукция, будет отгружена в адрес заказчика не позднее 30.04.2024 года.

В период отпуска с 1.05.2024 по 31.05.2024 отгрузка продукции производится не будет.

С целью исключения перебоев с поставками арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» в период отпуска, предлагаем заранее сформировать и оплатить Ваши заявки в апреле 2024 года.



