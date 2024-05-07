НОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЕРИИ АРКТИК

Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар по проектированию трубопроводов АРКТИК, АРКТИК-У. 25 апреля Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) провел вебинар для проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО на тему «Особенности проектирования предварительно изолированных полиэтиленовых трубопроводов АРКТИК, АРКТИК-У и ИЗОКОРСИС». На вебинаре был представлен ассортимент предварительно изолированных труб из полиэтилена Группы ПОЛИПЛАСТИК, в частности - трубы АРКТИК, АРКТИК-У и ИЗОКОРСИС.

Докладчик поделился опытом разработки и испытаний новых видов трубопроводов с ППУ изоляцией на собственном уникальном испытательном полигоне, благодаря чему совершенствование конструкции и характеристик выпускаемой продукции улучшается постоянно и в достаточно короткие сроки. Особое внимание было уделено проектированию трубопроводных систем водоснабжения и водоотведения, расчету сезонных температурных нагрузок и применению компенсаторов. В завершение вебинара докладчик рассказал об особенностях монтажа и крепления полимерных предварительно изолированных труб и ответил на вопросы слушателей. Учебный центр благодарит слушателей за активное участие и проявленный интерес к образовательному мероприятию и приглашает присоединиться к сообществам в социальных сетях: на Telegram-канале и ВКонтакте.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК