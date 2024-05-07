Совместная образовательная деятельность МГТУ и ООО "МВиФ"

Плодотворному сотрудничеству производственной компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F) и МГТУ им. Баумана уже больше десяти лет. В рамках сотрудничества мы с регулярной периодичностью проводим совместные мероприятия с вузом или выступаем приглашёнными спикерами. Так 15 апреля студенты - старшекурсники посетили стенд компании на междунородной выставе НЕФТЕГАЗ-2024 и приняли участие в работе конференции «Технологии в области компримирования и разделения газов» организованной Ассоциацией Компрессорных Заводов.", на которой был представлен доклад об инновационных разработках MV&F, а 18 апреля на территории МГТУ им. Баумана прошла конференция «Технологическое развитие в арматуростроении. Путь к суверенитету и импортонезависимости. Кадровое обеспечение потребностей отрасли».

В мероприятии принял участие и наш спикер – Малов Дмитрий, инженер-конструктор 1 категории с докладом «Совместная образовательная деятельность МГТУ им. Н.Э. Баумана и ООО «МВиФ» в области подготовки специалистов для отечественного машиностроения», в котором рассказал о взаимовыгодной многолетней практике сотрудничества с вузом, фактическом опыте подготовки кадрового резерва из выпускников и важности интеграции студентов в производственные процессы реального предприятия, вовлечение на бесплатной основе студентов и преподавателей университета в он-лайн курсы предприятия.

Также, для университета наши специалисты сконструировали и собрали "умный" действующий демонстрационный арматурный стенд, который смонтирован в лекционной аудитории МГТУ, и несколько лабораторных установок для нового лабораторного корпуса. Демонстрационный арматурный стенд включает рампу разрядную с автоматическим переключением ветвей, щит газовый с регуляторами давления, фильтрами, обратными клапанами, ручными и приводными клапанами и шаровыми кранами, измерительными датчиками. Также реализована виртуальная панель дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой, отслеживания изменения давления и температуры, для визуализации переходных динамических процессов.

Все параметры системы, графики изменения параметров могут быть выведены, как на монитор стенда, большой монитор лектора, так и смартфоны слушателей. Теперь преподаватели смогут проводить лекции и лабораторные работы с использованием самого современного оборудования MV&F для управления потоками жидкостей и газов. Кроме того, мы на постоянной основе проводим лабораторные работы для студентов старших курсов непосредственно на производстве. 25 апреля состоялась лабораторная работа по смарт арматуре (ip-преобразователи, электрические нагреватели с функцией регулирования давления и т.п.).



