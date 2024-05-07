Фирма LD Pride провела модернизацию ШК «Американка». Об этом сообщает пресс-служба ГК LD. С апреля запущена в серию новая конструкция для кранов DN 25.

«Главное преимущество завода LD – это скорость реакции на пожелания клиентов. Мы слышим ваши предложения и всегда рады получать конструктивную обратную связь. Просим обратить внимание на весь ассортимент нашего завода. Это, в первую очередь, Ваша заслуга – наши дорогие клиенты! Просим иметь в виду - кран с "Американкой" это полноценная самодостаточная конструкция, которая при замене меняется целиком и сам кран, и штуцер от него. Кому то это очевидно, но иногда к нам поступают обращения, что соединение не стыкуется с штуцерами других производителей. Для каждого завода это свое конструктивное решение: у кого-то металл-по-металлу, у кого-то плоская прокладка или круглая O-Ring», - отметили в ГК LD. Компания LD является ведущим российским производителем трубопроводной арматуры и поставляет продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В частности, часть выпускаемых изделий экспортируется в страны Европейского Союза: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Словакия, Чехия, Швеция, Эстония, Финляндия, Румыния. Для этого у завода имеется вся необходимая сертификация, а также маркировка CE. LD регулярно осуществляет поставки в СНГ и Монголию. В номенклатуру продукции LD входят дисковые затворы, фланцы (Челябинский Фланцевый Завод), латунные краны и фитинги (LD Pride), стальные шаровые краны. Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти и газа,системах тепловодоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах.

15 апреля 2024 года в Узбекистане открылся собственный филиал LD.

Рост продаж, расширение клиентской базы, налаживание взаимовыгодного диалога — основные задачи, которые планируют воплотить в жизнь сотрудники LD в Узбекистане. Желаем нашим коллегам удачи в освоении новых рынков сбыта.

Открытие филиала в Ташкенте позволит:

— сократить логистические расходы и, как следствие, предложить покупателю более выгодную цену на продукты LD

— расширить ассортимент продукции LD на местном рынке

— производить расчёты в национальных валютах России и Узбекистана

Адрес филиала: г. Ташкент, Юшнобадский район, ул. Фергана йули, д. 157