Доля отечественного нефтегазового оборудования, используемого в РФ, по итогам 2024 года может увеличиться до 70%, тогда как на конец 2023 года она составляла 65%. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания координационного совета по импортозамещению в ТЭК, которое состоялось 5 апреля 2024 года в Кронштадте.

В статье от 2009 года "Неконтролируемые закупки импортного оборудования через московские ООО искажают реальную статистику российского участия в нефтепроводных проектах" не открывается ни одна ссылка. Но в Интернет есть много других источников, свидетельствующих о том, что проценты импортозамещения в Газпроме и Транснефти вплотную приблизились к 100% и можно уже особо не волноваться — проблема практически решена.



