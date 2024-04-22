ИГРЫ ЧИНОВНИКОВ В АИС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. НАШУМЕВШАЯ ИСТОРИЯ ПОРТАЛА

Вот сообщение от 2017 года: "Главный советник генерального директора Российского энергетического агентства Татьяна Ершова в своем докладе «Импортозамещение в Электроэнергетике» рассказала о развитии государственной и корпоративной политики в области импортозамещения, механизмах поддержки инновационных импортозамещающих проектов и о ходе реализации компаниями ТЭК корпоративных планов импортозамещения. Особое внимание в своем выступлении Татьяна Ершова уделила вопросу формирования единого информационного пространства импортозамещения в ТЭК. «В ходе реализации политики импортозамещения компаниями российского топливно-энергетического комплекса на совещаниях различного уровня поднимался вопрос о создании единого источника консолидированной информации с возможностями интерактивного обсуждения проблем рынка и выработки в on-line режиме предложений к федеральным органам исполнительной власти по повышению эффективности мероприятий по импортозамещению», - рассказала Главный советник генерального директора РЭА.

По поручению Минэнерго России Российское энергетическое агентство разработало информационно-аналитический портал «Импортозамещение в ТЭК», благодаря которому реализована возможность взаимодействия компаний, экспертного сообщества и представителей федеральных органов исполнительной власти". В то время Минэнерго России совместно с Минпромторгом России создали автоматизированную систему мониторинга состояния рынка машиностроительного оборудования, технических устройств, комплектующих и программного обеспечения для технологических процессов организаций ТЭК России, подлежащих импортозамещению. Система внедряется в целях информационно-аналитического сопровождения принятия управленческих решений при реализации политики импортозамещения в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Сбор, обработку, хранение и предоставление информации в автоматизированном режиме уполномочено осуществлять ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России (ФГБУ «РЭА»), которым разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС).

Автоматизированная информационная система «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС «Импортозамещение») – это целостная информационно-аналитическая система мониторинга и информационной поддержки импортозамещения в ТЭК, объединяющая информационные потоки о потребностях организаций ТЭК и возможностях производства в России высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

АИС «Технологии и проекты импортозамещения» разрабатывалась в рамках исполнения плана мероприятий по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, услуг иностранных компаний, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 2195-р) (ссылка на документ) и плана содействия импортозамещению в промышленности (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р)". Декларировались прекрасные задачи АИС «Импортозамещение»:

• обеспечение организаций ТЭК России оперативной, достоверной и своевременной информацией о разработке и производстве отечественной импортозамещающей продукции;

• обеспечение предприятий промышленности России оперативной, достоверной и своевременной информацией о потребностях организаций ТЭК России в отечественной импортозамещающей продукции;

• обеспечение ФОИВ оперативной, достоверной и своевременной информацией о возможностях ВУЗов, НИИ и промышленных предприятий России в разработке и производстве импортозамещающей продукции для обеспечения потребностей ТЭК;

• мониторинг хода реализации отраслевых планов мероприятий по импортозамещению;

• мониторинг хода реализации в компаниях ТЭК корпоративных программ импортозамещения;

• обеспечение информацией об эксплуатационных характеристиках отдельных видов отечественной продукции машиностроения.

Работа велась на бюджетные деньги и основным исполнителем там было ФГБУ "РЭА".

Прошло Более десяти лет. Где Тихонов и Ершова - непонятно. Вместо Анатолия Тихонова работает Алексей Кулапин. Что внедрено? Кто всем этим пользуется? Сколько государственных денег потрачено? Какая от всего этого польза? Об АИС "Импортозамещения" не пишут в СМИ ни Минэнерго, ни Минпромторг. Последняя "новость" об этой нашумевшей в свое время системы, в которую были вложены серьезные государственные деньги, датируется 2016 годом.



