4 июня 2024 года в СПб пройдет форум СнабТех’24 - ПРОЦЕССЫ СНАБЖЕНИЯ

Форум будет посвящен технологиям, сопровождающим процессы снабжения.
На площадке пройдет обсуждение достижений и планов технологического развития отрасли в 2024 году, будут представлены уникальные разработки и решения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург, отель «Коринтия» Невский пр., д.
ТЕМЫ ФОРУМА:
Сессия 1: Технологические тренды снабжения компаний
- Подходы к реализации новой политики в сфере снабжения для ТЭК и меры по
укреплению технологической независимости.
- Опыт перестройки и поиска новых логистических решений в кратчайшие сроки.
Сессия 2: Технологические партнерства. Наука и инжиниринг
- Взаимовыгодная бизнес-модель, как катализатор эффективного сотрудничества.
- Опыт консолидации усилий в разработке, внедрении и продвижении решений.
Блок нетворкинга. Новые возможности. Быстрые деловые знакомства
Сессия 3: Цифровые технологии снабжения
- Практики быстрой переориентации на отечественный софт.
- Обзор новых инструментов для упрощения процессов закупочной деятельности.
- Перспективы развития отечественных вычислительных систем.
Сессия 4: Лидер технологического развития и его команда
- Опыт создания эффективной команды.
- Лайфхаки для адаптации к быстро меняющейся ситуации.
- Матрица компетенций и прокачка навыков для выполнения амбициозных целей.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Очное участие 89 000 руб. с НДС при участии 3-х человек и более (скидка 10 %)
Очное участие 99 000 руб. с НДС по окончании акции
Очное VIP участие 123 900 руб. с НДС
Онлайн участие 55 000 руб. с НДС
*Все цены указаны на 1 участника