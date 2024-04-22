4 июня 2024 года в СПб пройдет форум СнабТех’24 - ПРОЦЕССЫ СНАБЖЕНИЯ

Форум будет посвящен технологиям, сопровождающим процессы снабжения.

На площадке пройдет обсуждение достижений и планов технологического развития отрасли в 2024 году, будут представлены уникальные разработки и решения.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург, отель «Коринтия» Невский пр., д.

ТЕМЫ ФОРУМА:

Сессия 1: Технологические тренды снабжения компаний

- Подходы к реализации новой политики в сфере снабжения для ТЭК и меры по

укреплению технологической независимости.

- Опыт перестройки и поиска новых логистических решений в кратчайшие сроки.

Сессия 2: Технологические партнерства. Наука и инжиниринг

- Взаимовыгодная бизнес-модель, как катализатор эффективного сотрудничества.

- Опыт консолидации усилий в разработке, внедрении и продвижении решений.

Блок нетворкинга. Новые возможности. Быстрые деловые знакомства

Сессия 3: Цифровые технологии снабжения

- Практики быстрой переориентации на отечественный софт.

- Обзор новых инструментов для упрощения процессов закупочной деятельности.

- Перспективы развития отечественных вычислительных систем.

Сессия 4: Лидер технологического развития и его команда

- Опыт создания эффективной команды.

- Лайфхаки для адаптации к быстро меняющейся ситуации.

- Матрица компетенций и прокачка навыков для выполнения амбициозных целей.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Очное участие 89 000 руб. с НДС при участии 3-х человек и более (скидка 10 %)

Очное участие 99 000 руб. с НДС по окончании акции

Очное VIP участие 123 900 руб. с НДС

Онлайн участие 55 000 руб. с НДС

*Все цены указаны на 1 участника