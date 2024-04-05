Промышленная группа «КОНАР» стала лучшей компанией в номинации «Трубопроводная арматура» 2023. Награда присуждена по результатам опроса крупнейших предприятий нефтегазового комплекса России.

Рейтинговое агентство «Центр поставщиков ТЭК» (ТЭК-Рейтинг) проводит ежегодные прямые опросы компаний-потребителей нефтегазового сектора с 2013 года. Основной задачей рейтинга является определение лучших производителей продукции и услуг для развития информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышения его прозрачности и открытости, обмена информацией о поставщиках между предприятиями.

По итогам 2023 года были определены лидеры в 16 номинациях: от «Сейсморазведки», «Эксплуатационного и разведочного бурения» до «Супервайзинга» и «Экологических решений». Компания «КОНАР» стала безусловным лидером в номинации «Лучший поставщик трубопроводной арматуры».

АО «КОНАР» было образовано в 1991 году как производитель продукции, требующейся при комплектации трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования. Сегодня это флагманское предприятие большой промышленной группы с широкими компетенциями в отрасли машиностроения. Предприятия группы КОНАР производят продукцию для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, а также для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. На площадке Индустриального парка «Станкомаш» в городе Челябинске «КОНАР» организовал полный производственный цикл выпуска деталей и оборудования – от собственной стальной заготовки до испытаний готового продукта.



