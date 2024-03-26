Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира.

Британо-нидерландская энергетическая компания Shellсохранила лидерство в списке самых
дорогих нефтегазовых брендов мира, говорится в отчете аналитической компании Brand Finance.
Стоимость за год выросла на 4%, до $50,3 млрд.
"Shell продолжает удерживать статус ведущего нефтегазового бренда в мире, что подчеркивает
примечательную стабильность бренда, несмотря на вопросы относительно долгосрочной
корпоративной стратегии компании", - отметил старший директор Brand Finance Савио Д`Соуза.
Второе место в рейтинге по-прежнему занимает Saudi Aramco ($46,1 млрд), третье - PetroChina
($28,5 млрд), четвертое - Sinopec ($26,7 млрд). На пятую строчку поднялась bp plc($18,5 млрд), а
французская TotalEnergiesопустилась на шестое место с показателем $17 млрд.
Самый стремительный рост стоимости бренда продемонстрировала катарская госкомпания Qatar
Energy (на 82%, до $3,2 млрд). Такой подъем стал следствием успешной интеграции Qatargas.
Источник:Интерфакс-Азербайджан