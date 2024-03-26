Вопросы о Реестре головных поставщиков ТЭК

Почему в Реестре присутствуют не только производители продукции?
А Групп - не трубный завод, но имеет склады по всей стране и огромный оборот. Как можно не
вносить такую компанию по группе труб? Газпромнефть-Снабжение - не завод, но имеет
сотрудников в Китае, Турции, Иране и прекрасную логистическую сеть. Они в состоянии ввезти
в Россию различную импортную продукцию и имеют ресурсы для выполнения обязательств по
договорам.
Почему в Реестре присутствуют предприятия по выпуску комплектующих и запасных
частей?
У нас в стране производителей тяжелых буровых установок - пара предприятий. И их все знают.
Аналогично по газовым турбинам и иному сложному оборудованию. Для этого не нужен Реестр.
А вот запчасти, модернизация, ремонт и услуги по продлению срока службы такого
оборудования - куда более интересны. Поэтому, чтобы Реестр стал полезен, в нем и фирмы, в
услугах которых компании ТЭК нуждаются гораздо чаще, чем в покупке сложного и дорого
оборудования.
Почему не проводится обследование участников Реестра, как это происходит в системе
Интергазсерт, Транссерт и других?
Мы не имеем никакого отношения к корпоративным системам сертификации. Регулярно слышим
критику корпоративных систем, которые дорого обходятся российским предприятиям. При этом
заплатив за сертификацию в одной корпоративной системе, предприятие должно платить и
другим - системы сертификации не унифицированы. Есть мнение, что институт
"уполномоченных" фирм по "добровольно-принудительной" корпоративной сертификации
напоминает "узаконенные поборы". В этом отношении мы надеемся на ИНТИ. Возможно, что
они смогут консолидировать заказчиков, хотя бы нефтегазовых, но это сложная задача.
У нас применяется метод экспертной оценки, когда специалисты, мнение которых компетентно,
сами решают кого включать в такой Реестр.
Но обследование проводят и структуры ТПП РФ перед включением в реестр
Минпромторга.
Да, проводят за деньги самого обследуемого. Они выясняют степень локализации оборудования
в России. Нас это не интересует. Если фирма использует иностранные комплектующие, но
устраивает заказчика по цене, условиям поставки, послепродажному обслуживанию, если она
четко выдерживает сроки и технические требования, финансово устойчивая, то она войдет в наш
Реестр.
Если завод имеет высокую степень локализации, но его лихорадит, он срывает сроки, меняет
собственников, вносит изменения в технические требования, меняет изначально заложенную
марку стали, меняет комплектующие, нервирует заказчика возможностью банкротства, то он не
войдет в наш Реестр.
Поэтому мы не имеем никакого отношения к Реестру российских производителей
Минпромторга, который необходим для получения господдержки.
Вхождение в Реестр платное?
Нет, конечно, если бы продавали вхождение в Реестр, то его бы наводнили самые разные фирмы,
в том числе незначительные для заказчиков по основным критериям и мы бы утопили проект.
Вхождение в Реестр осуществляется только после одобрения экспертами из компаний-
заказчиков.
За счет чего живет Реестр?
Во-первых, провести опрос - не слишком затратное мероприятие. Эксперты - люди
обеспеченные, они работают на общественных началах, им это интересно, они понимают
важность проекта для своей отрасли. Это профессионалы по разным направлениям, мнение
которых в конкретной области компетентно. Именно они помогают отсекать "гаражи",
сомнительных и недобросовестных поставщиков.
Во-вторых, мы продаем разные услуги компаниям, которые уже вошли в Реестр, в частности,
информационно-справочные.
В-четвертых рейтинг формируется на основе ежегодного опроса заказчиков. Участник Реестра не
получает пожизненный статус «подходящего» или «неподходящего» поставщика, рынок очень
изменчив и зависит от многих факторов. Так, надежный поставщик может утратить свои
позиции, а другая компания - напротив повысит свою значимость на рынке, проведя работу над
ошибками, изыскав ресурсы, увеличив мощности и обороты, обновив персонал и оборудование.
В-пятых, Реестр помогает продвижению нашего основного бизнеса - проведению отраслевых
конференций, поэтому можем себе позволить иметь дотационный проект.
Отмечают спорность указателя Реестра.
Здесь все просто - берем то, что сегодня является основным в закупках компаний ТЭК. Если
пойти по пути строгого, академичного подхода, то это будет издание очередного каталога
оборудования, которые мы когда-то издавали. Мы обсуждаем, напомню, не каталог
оборудования, а Реестр базовых поставщиков ТЭК, который делится на три больших блока:
Нефтегазовый комплекс, Электроэнергетика и Угольная промышленность. В рамках каждого
блока есть множество разделов. Наиболее проработан нефтегаз, что понятно, если посмотреть
историю нашей команды.