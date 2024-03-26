Вопросы о Реестре головных поставщиков ТЭК

Почему в Реестре присутствуют не только производители продукции?

А Групп - не трубный завод, но имеет склады по всей стране и огромный оборот. Как можно не

вносить такую компанию по группе труб? Газпромнефть-Снабжение - не завод, но имеет

сотрудников в Китае, Турции, Иране и прекрасную логистическую сеть. Они в состоянии ввезти

в Россию различную импортную продукцию и имеют ресурсы для выполнения обязательств по

договорам.





Почему в Реестре присутствуют предприятия по выпуску комплектующих и запасных

частей?

У нас в стране производителей тяжелых буровых установок - пара предприятий. И их все знают.

Аналогично по газовым турбинам и иному сложному оборудованию. Для этого не нужен Реестр.

А вот запчасти, модернизация, ремонт и услуги по продлению срока службы такого

оборудования - куда более интересны. Поэтому, чтобы Реестр стал полезен, в нем и фирмы, в

услугах которых компании ТЭК нуждаются гораздо чаще, чем в покупке сложного и дорого

оборудования.





Почему не проводится обследование участников Реестра, как это происходит в системе

Интергазсерт, Транссерт и других?

Мы не имеем никакого отношения к корпоративным системам сертификации. Регулярно слышим

критику корпоративных систем, которые дорого обходятся российским предприятиям. При этом

заплатив за сертификацию в одной корпоративной системе, предприятие должно платить и

другим - системы сертификации не унифицированы. Есть мнение, что институт

"уполномоченных" фирм по "добровольно-принудительной" корпоративной сертификации

напоминает "узаконенные поборы". В этом отношении мы надеемся на ИНТИ. Возможно, что

они смогут консолидировать заказчиков, хотя бы нефтегазовых, но это сложная задача.

У нас применяется метод экспертной оценки, когда специалисты, мнение которых компетентно,

сами решают кого включать в такой Реестр.





Но обследование проводят и структуры ТПП РФ перед включением в реестр

Минпромторга.

Да, проводят за деньги самого обследуемого. Они выясняют степень локализации оборудования

в России. Нас это не интересует. Если фирма использует иностранные комплектующие, но

устраивает заказчика по цене, условиям поставки, послепродажному обслуживанию, если она

четко выдерживает сроки и технические требования, финансово устойчивая, то она войдет в наш

Реестр.

Если завод имеет высокую степень локализации, но его лихорадит, он срывает сроки, меняет

собственников, вносит изменения в технические требования, меняет изначально заложенную

марку стали, меняет комплектующие, нервирует заказчика возможностью банкротства, то он не

войдет в наш Реестр.

Поэтому мы не имеем никакого отношения к Реестру российских производителей

Минпромторга, который необходим для получения господдержки.





Вхождение в Реестр платное?

Нет, конечно, если бы продавали вхождение в Реестр, то его бы наводнили самые разные фирмы,

в том числе незначительные для заказчиков по основным критериям и мы бы утопили проект.

Вхождение в Реестр осуществляется только после одобрения экспертами из компаний-

заказчиков.





За счет чего живет Реестр?

Во-первых, провести опрос - не слишком затратное мероприятие. Эксперты - люди

обеспеченные, они работают на общественных началах, им это интересно, они понимают

важность проекта для своей отрасли. Это профессионалы по разным направлениям, мнение

которых в конкретной области компетентно. Именно они помогают отсекать "гаражи",

сомнительных и недобросовестных поставщиков.

Во-вторых, мы продаем разные услуги компаниям, которые уже вошли в Реестр, в частности,

информационно-справочные.

В-четвертых рейтинг формируется на основе ежегодного опроса заказчиков. Участник Реестра не

получает пожизненный статус «подходящего» или «неподходящего» поставщика, рынок очень

изменчив и зависит от многих факторов. Так, надежный поставщик может утратить свои

позиции, а другая компания - напротив повысит свою значимость на рынке, проведя работу над

ошибками, изыскав ресурсы, увеличив мощности и обороты, обновив персонал и оборудование.

В-пятых, Реестр помогает продвижению нашего основного бизнеса - проведению отраслевых

конференций, поэтому можем себе позволить иметь дотационный проект.





Отмечают спорность указателя Реестра.

Здесь все просто - берем то, что сегодня является основным в закупках компаний ТЭК. Если

пойти по пути строгого, академичного подхода, то это будет издание очередного каталога

оборудования, которые мы когда-то издавали. Мы обсуждаем, напомню, не каталог

оборудования, а Реестр базовых поставщиков ТЭК, который делится на три больших блока:

Нефтегазовый комплекс, Электроэнергетика и Угольная промышленность. В рамках каждого

блока есть множество разделов. Наиболее проработан нефтегаз, что понятно, если посмотреть

историю нашей команды.