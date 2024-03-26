Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Строительная группа «Развитие» планирует открыть вПерми завод по производству инженерных сетей.

26 марта, 2024 19
Производство разместится на территории завода «ЖБИ Стройиндустрия», недавно 
приобретенного «Развитием» начале 2024 года. Как пояснила группа в официальном пресс-
релизе, на территории «ЖБИ Стройиндустрия» достаточно площадей изданий для нового 
производства. Инициативу «Развития» по запуску завода поддержал Фонд развития 
промышленности РФ. Недавно между группой и Фондом был подписан соответствующий 
договор. «Софинансирование проекта со стороны Фонда обусловлено тем, что проект 
является важным сточки зрения импортозамещения в сфере производства строительных 
материалов»,— отметили в СГ «Развитие». СГ «Развитие» с2011 года работает в роли 
заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой 
и коммерческой недвижимости.
Известно, что управлять производством будет ООО «Хайпекс». По сведениям Kartoteka.ru, 
организация зарегистрирована в Перми в2022 году, ее соучредителями указаны совладельцы 
холдинга: руководитель группы Алексей Раев (37,5%) и Николай Кочкин (37,5%), а также ООО 
«Инвестиционно-строительная группа «Развитие» (25%). «Хайпекс» специализируется 
на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей
 

← Вернуться