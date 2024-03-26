Строительная группа «Развитие» планирует открыть вПерми завод по производству инженерных сетей.

Производство разместится на территории завода «ЖБИ Стройиндустрия», недавно
приобретенного «Развитием» начале 2024 года. Как пояснила группа в официальном пресс-
релизе, на территории «ЖБИ Стройиндустрия» достаточно площадей изданий для нового
производства. Инициативу «Развития» по запуску завода поддержал Фонд развития
промышленности РФ. Недавно между группой и Фондом был подписан соответствующий
договор. «Софинансирование проекта со стороны Фонда обусловлено тем, что проект
является важным сточки зрения импортозамещения в сфере производства строительных
материалов»,— отметили в СГ «Развитие». СГ «Развитие» с2011 года работает в роли
заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой
и коммерческой недвижимости.
Известно, что управлять производством будет ООО «Хайпекс». По сведениям Kartoteka.ru,
организация зарегистрирована в Перми в2022 году, ее соучредителями указаны совладельцы
холдинга: руководитель группы Алексей Раев (37,5%) и Николай Кочкин (37,5%), а также ООО
«Инвестиционно-строительная группа «Развитие» (25%). «Хайпекс» специализируется
на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей