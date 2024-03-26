Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» получила патент на инновационную разработку в области трубопроводного транспорта.

Новая разработка позволила повысить скорость обслуживания трубопроводов за счет
сокращения количества стандартных операций в 2 раза. Благодаря новой конструкции поршня с
применением полиуретановых ножей разного диаметра значительно повысился уровень очистки
трубопровода и качества его диагностики. Технология успешно прошла опытно-промышленные
испытания на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении и подтвердила свою
эффективность. В рамках программы повышения производственной эффективности в 2024 году
проект использования запатентованного очистного устройства будет предложен для
тиражирования на производственных объектах «Роснефти». Развитие технологического
потенциала один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть 2030». Компания
уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое
лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.
Источник:НК "Роснефть"