АО «Аскольд» и КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» (г. Арсеньев) объявляют набор учебной группы для целевой подготовки по специальности СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Начало обучения:по мере комплектования группы.

Срок обучения:4 месяца (2 месяца – теоретическая подготовка в ПИК; 2 месяца – практическое обучение на промышленной площадке и оборудовании АО «Аскольд»).

Условия зачисления в целевую группу обучения:

- возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний для работы на производстве;

- (для мужчин) прошедшие военную службу в ВС РФ по призыву или имеющие освобождение от призыва на военную службу;

- без вступительных экзаменов, на основе результатов собеседования;

- наличие аттестата об основном общем (9 классов) или среднем (11 классов) образовании;

- или свидетельства о присвоении рабочей профессии (по окончанию техникума или колледжа),

- или диплома о высшем образовании по любой специальности (бакалавриат, специалитет);

- заключение с АО «Аскольд» договора целевого обучения с последующим обязательством отработать на предприятии не менее 3 лет.

Условия обучения:за счёт средств АО «Аскольд», дополнительная ежемесячная стипендия от АО «Аскольд» за успешное освоение учебной программы ­–15 000 рублей.

Гарантии и обязательства работодателя:

- официальное трудоустройство в АО «Аскольд» по полученной в ходе обучения профессии с заключением бессрочного трудового договора после успешного завершения обучения; режим работы: 5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница), полный соцпакет и все гарантии, предусмотренные Трудовым законодательством РФ;

- работа в составе бригады на современном универсальном металлообрабатывающем оборудовании;

- дополнительное обучение (повышение квалификации и пр.) за счёт предприятия;

- предоставление бесплатного общежития иногородним на период обучения и работы на предприятии. Семьям (или родителю, воспитывающему несовершеннолетнего ребёнка), не имеющим в собственности квартиры (дома), на период работы в АО «Аскольд» – частичная или полная компенсация найма жилья в г. Арсеньеве.

Обращаться в службу по управлению персоналом АО «Аскольд»:г. Арсеньев, ул. Заводская, 5. Телефон: (42361) 48542, (42361) 48544. E-mail: hr@ascold.ru