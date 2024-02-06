Видео ГК LD обязательно к просмотру всем партнёрам и сотрудникам компании — https://youtu.be/1SBdb3fP4JU

Несколько значимых цифр 2023 года:

Прирост производства по заводу ЧСГС составил 15%. Мы выпустили 1 миллион 365 тысяч единиц продукции — рекорд за всю историю компании и отечественного арматуростроения, показатель, достойный мирового уровня!

Прирост производства по заводу LD Pride составил 27%. Мы выпустили 15 миллионов 136 тысяч латунных изделий (шаровых кранов, фитингов) — абсолютный рекорд для российского рынка. И это далеко не предел!

Прирост производства по заводу ЧФЗ составил 7%. Производство фланцев — одно из перспективных направлений. Спрос на продукцию завода колоссальный. Поэтому мы не планируем останавливаться.

Из видео вы узнаете:

1. Рост производства продукции LD

2. Перспективы развития ГК LD

3. Сроки поставок продукции LD

4. Новинки латунной продукции LD

5. Новинки стальной продукции LD

6. Экспорт продукции LD

7. Продукция LD соответствует ГОСТ

8. О производстве в России