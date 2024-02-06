Переименование Ижорских заводов в "филиал АЭМ-технологии" вызвало неоднозначную реакцию машиностроителей

В 2022 году производственные мощности Ижорских заводов вошли в состав компании "АЭМ-технологии" и завод стал называться филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора". Такое переименование вызвало неоднозначную реакцию промышленников. Некоторые высказывания из соцсетей: Но это же абсурд! Как можно славный Ижорский завод превращать в "филиал АЭМ"? У немцев машиностроительные компании пережили всех: Германскую империю, Веймарскую республику, Нацистскую Германию и сохранили названия. АЭМы приходят и уходят, Ижорским Заводам четвёртая сотня лет пошла в позапрошлом году. Да и Ижорский батальон обессмертил себя и навечно вошёл в историю Блокады Ленинграда. Простые рабочие три месяца держали фронт в 1941-м на Колпинском участке.

Председатель подкомитета ТПП РФ по взаимодействию ТЭК со смежными отраслями промышленности Елена Логинова отмечает: "В процессе работы над рейтингами столкнулись со странной ситуацией, когда холдинги пытаются сделать крупные заводы, основанные еще в позапрошлом веке, своими "производственными дивизионами". Просим указать директора завода - не дают и просят указать холдинг. Это касается и трубных и машиностроительных заводов. Все чаще в графе руководитель указано "управляющая компания". Как так можно? Сегодня завод в одном холдинге, завтра в другом, но он остается ЗАВОДОМ со своей историей и производствами, а собственники могут меняться, как перчатки. Мы в рейтингах не хотим оценивать холдинги, хотим оценивать заводы, но холдинги всячески этому противятся".