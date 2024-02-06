Завод «Гусар» стал лучшим предприятием машиностроения в изготовлении трубопроводной арматуры

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» одержал победу в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее предприятие машиностроения в сфере изготовления трубопроводной арматуры». Конкурс проводится Международным форумом «Инновации и развитие» с целью содействия развитию отечественных предприятий и организаций, повышению эффективности их работы и росту компетенций персонала. Критериями отбора при определении победителей являются деловая репутация номинантов, реализация ими инновационных проектов, развитие трудовых ресурсов, участие в мероприятиях социальной направленности и благотворительных проектах.