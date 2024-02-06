Трубопроводная арматура Hawle (Австрия) применена в ходе модернизации системы водоснабжения посёлка Управленческий в Самаре.

Специалисты «РКС-Самара» выполнили первый этап переключения посёлка на новую схему водоснабжения. Работы начались 26 января, процесс контролировали инженеры и технологи на всех этапах. Во второй половине дня вышли на плановые показатели и мониторили ситуацию все выходные. При гидравлических переключениях произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. С.Лазо. Дежурная бригада ресурсного предприятия незамедлительно приступила к работам и устранила повреждение в нормативные сроки. На время ремонта жителям домов был предоставлен бойлер с питьевой водой. Для этого объекта компанией Hawle было предоставлено следующее оборудование : задвижки Hawle E2, воздушный вантуз PN16, муфта Synoflex, затворы фланцевые со штурвалом PN10, электроприводы AUMA, демонтажные вставки, редукционный клапан, обратный клапан PN16, обратный клапан с наклонным седлом PN16, а также различные переходники и штурвалы.