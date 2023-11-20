КРЕПЕЖ. В Москве в Экспоцентре прошла встреча поставщиков крепёжного клуба

Она состоялась в рамках деловой программы международной выставки ручного инструмента
MITEX – 2023. Главными вопросами для выступающих были следующие:
Динамика развития крепёжного бизнеса 2022-2023 годов
Основные вызовы уходящего года и опыт их преодоления
Достижения, которые стоит отметить
ВидЕние трендов на крепёжном рынке
Направления развития на 2024 год
Руководители и ведущие специалисты ряда компаний, готовых к открытому диалогу,
согласились осветить эти вопросы применительно к своей компании и высказать свои
предложения для развития российского крепёжного рынка. В числе выступивших были:
• Фёдор Цимбалов, генеральный директор РЗМИ
• Козлов Владислав, директор «ВсВ»
• Олег Дроевский, директор компании «Европартнёр»
• Андрей Модин, генеральный директор «МашКрепеж НН»
• Дмитрий Меркин, руководитель Группы компаний «Дюрер»
• Станислав Токарев, руководитель отдела управления цепочками поставок «Трайв»
• Виктория Винник, ведущий специалист ОАО «ММК-МЕТИЗ»
• Сергей Алехин, Президент Фасадного Союза
• Ярослав Николаев, ведущий специалист компании «ВсеИнструменты.Ру»
• Денис Харламов, директор «Е-Металл»
• Андрей Костров, директор «ПК Инженер»
• Алексей Емельянов, специалист компании «Металл Сервис»
• Денис Бочкарёв, директор «Евразия Креп»
• Евгения Парфёнова, директор «Роскреп»
• Александр Гречко, директор «ЦММ»
• Сергей Ганичев, директор «Восьмерик»
• Максим Крепак, директор «Антикортех»
• Вячеслав Тарасов, директор группы компаний «ЦКИ»
Российский крепёжный клуб – открытое сообщество лиц, заинтересованных в развитии
отечественного производства крепежа