РЫНОК. 7 и 8 декабря при поддержке Минпромторга пройдет Всероссийский Форум Директоров по Закупкам «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 2024».

На конференции выступят 40 передовых спикеров из 10 отраслей от компаний-лидеров в
закупках: НЛМК, МЕТАЛЛОИНВЕСТ, СИБУР, ИНТЕР РАО, СЕВЕРСТАЛЬ, РУСАГРО, МТО,
ТАТНЕФТЬ, АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ и ИМПОРТЕРОВ, ГАЛОПОЛИМЕР,
ГЕРОФАРМ, МАЙНИНГ ЭЛЕМЕНТ, ФЕРРЕРО РУССИЯ, НИПИГАЗ, ГК А101 и другие.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАКУПКИ 2024 это:
14 тематических ворк-шопа для обсуждения важных вопросов в узком кругу
4 стратегические дискуссии по ключевым вопросам в промышленных закупках
5 аналитических доклада
Возможность записаться на встречу со спикером или участником форума.
Ключевые вопросы конференции:
Общие тренды в промышленных закупках с учетом двух лет работы под санкциями
Как строить ценообразование с учётом колебания цен на сырье?
Какие решения для сокращения рисков и избыточных издержек в закупках
Кейсы поставки сложного промышленного оборудования и реинжиниринга
Как организовать полностью системный подход по проверке качества закупки?
Плюсы и минусы работы с новой техникой и запчастями. Какие уроки прошли?
Примеры комплексного решения автоматизации закупок — от заявки до кабинета.