РЫНОК. 7 и 8 декабря при поддержке Минпромторга пройдет Всероссийский Форум Директоров по Закупкам «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 2024».

На конференции выступят 40 передовых спикеров из 10 отраслей от компаний-лидеров в

закупках: НЛМК, МЕТАЛЛОИНВЕСТ, СИБУР, ИНТЕР РАО, СЕВЕРСТАЛЬ, РУСАГРО, МТО,

ТАТНЕФТЬ, АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ и ИМПОРТЕРОВ, ГАЛОПОЛИМЕР,

ГЕРОФАРМ, МАЙНИНГ ЭЛЕМЕНТ, ФЕРРЕРО РУССИЯ, НИПИГАЗ, ГК А101 и другие.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАКУПКИ 2024 это:

14 тематических ворк-шопа для обсуждения важных вопросов в узком кругу

4 стратегические дискуссии по ключевым вопросам в промышленных закупках

5 аналитических доклада

Возможность записаться на встречу со спикером или участником форума.

Ключевые вопросы конференции:

Общие тренды в промышленных закупках с учетом двух лет работы под санкциями

Как строить ценообразование с учётом колебания цен на сырье?

Какие решения для сокращения рисков и избыточных издержек в закупках

Кейсы поставки сложного промышленного оборудования и реинжиниринга

Как организовать полностью системный подход по проверке качества закупки?

Плюсы и минусы работы с новой техникой и запчастями. Какие уроки прошли?

Примеры комплексного решения автоматизации закупок — от заявки до кабинета.