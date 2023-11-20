С 13 по 17 ноября в Челябинске на базе Промышленной группы КОНАР было организовано совещание по вопросу повышения надежности технического состояния трубопроводной арматуры

В мероприятии приняли участие делегаты от администрации ПAO «Газпром» и его дочерних

обществ, заводов-изготовителей, сервисных и инжиниринговых компаний.

Участники совещания выступили с докладами о результатах производственной деятельности

дочерних обществ в области технического состояния трубопроводной арматуры,

эксплуатируемой на объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводородов

ПAO «Газпром», а также о техническом и диагностическом обслуживании, ремонте, разработке

технологий, материалов и оборудования. Промышленная группа КОНАР выступила

генеральным партнером мероприятия, предоставив возможности всех своих конференц-залов для

проведения общих и тематических сессий. В один из дней участники совещания ПАО «Газпром»

побывали на производственных объектах КОНАРа, где организован полный цикл выпуска

деталей и оборудования для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и

гражданского строительства.