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С 13 по 17 ноября в Челябинске на базе Промышленной группы КОНАР было организовано совещание по вопросу повышения надежности технического состояния трубопроводной арматуры

20 ноября, 2023 17
В мероприятии приняли участие делегаты от администрации ПAO «Газпром» и его дочерних 
обществ, заводов-изготовителей, сервисных и инжиниринговых компаний.
Участники совещания выступили с докладами о результатах производственной деятельности 
дочерних обществ в области технического состояния трубопроводной арматуры, 
эксплуатируемой на объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводородов 
ПAO «Газпром», а также о техническом и диагностическом обслуживании, ремонте, разработке 
технологий, материалов и оборудования. Промышленная группа КОНАР выступила 
генеральным партнером мероприятия, предоставив возможности всех своих конференц-залов для 
проведения общих и тематических сессий. В один из дней участники совещания ПАО «Газпром» 
побывали на производственных объектах КОНАРа, где организован полный цикл выпуска 
деталей и оборудования для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и 
гражданского строительства.

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