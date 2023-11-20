30 ноября 2023 года «ВНИПИнефть» проведет в Москве конференцию «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса».

В ходе конференции делегаты рассмотрят текущее состояние отрасли, перспективы и
возможности импортозамещения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также
определят точки развития для обеспечения технологического суверенитета отечественной
промышленности. Участники конференции – специалисты компании «Роснефть», представители
министерств и ведомств, РАН, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний,
проектных и инжиниринговых институтов, вузов, общественных и профильных организаций.
Докладчики расскажут о достижениях в области цифровизации и опыте автоматизации основных
технологических процессов на производстве. В частности, будет показан успешный многолетний
путь внедрения проектными институтами инструментов 3D-моделирования.
Спикеры поделятся опытом успешного внедрения новых отечественных катализаторов на
производстве, вкладе ученых в развитие современных технологий, в частности, технологии GTL
(gas-to-liquid), позволяющей получать традиционные моторные топлива из природного газа.
В рамках конференции пройдет Научная школа молодых ученых, тематика которой охватывает
широкий круг вопросов, связанных с возможностью и перспективностью использования
низкоуглеродных технологий в разрезе нефтегазоперерабатывающего комплекса.
Участие в конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» - бесплатное. С
актуальной информацией вы можете ознакомиться на сайте мероприятия
https://conference.vnipineft.ru. информация
Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности ОАО «ВНИПИнефть» был образован 9 февраля 1929 года.
С 1969 года институт являлся головной организацией Всесоюзного объединения «Нефтехим». В
этот период в состав «ВНИПИнефть» входило 6 филиалов: Ангарский, Куйбышевский, Омский,
Ростовский. и Уфимский. В мае 1994 года образовано Акционерное общество открытого типа
«ВНИПИнефть». С 2016 года институт вошел в периметр компании «ПАО «НК «Роснефть».
По проектам института за это время построено 40 заводов, более 370 нефтеперерабатывающих и
нефтехимических установок как в России и странах СНГ, так и за рубежом, в том числе в
Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, на Кубе, в Польше, Турции, Эфиопии.
Пресс-служба ОАО «ВНИПИнефть»