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30 ноября 2023 года «ВНИПИнефть» проведет в Москве конференцию «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса».

20 ноября, 2023 18
В ходе конференции делегаты рассмотрят текущее состояние отрасли, перспективы и 
возможности импортозамещения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также 
определят точки развития для обеспечения технологического суверенитета отечественной 
промышленности. Участники конференции – специалисты компании «Роснефть», представители 
министерств и ведомств, РАН, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, 
проектных и инжиниринговых институтов, вузов, общественных и профильных организаций.
Докладчики расскажут о достижениях в области цифровизации и опыте автоматизации основных 
технологических процессов на производстве. В частности, будет показан успешный многолетний 
путь внедрения проектными институтами инструментов 3D-моделирования.
Спикеры поделятся опытом успешного внедрения новых отечественных катализаторов на 
производстве, вкладе ученых в развитие современных технологий, в частности, технологии GTL 
(gas-to-liquid), позволяющей получать традиционные моторные топлива из природного газа.
В рамках конференции пройдет Научная школа молодых ученых, тематика которой охватывает 
широкий круг вопросов, связанных с возможностью и перспективностью использования 
низкоуглеродных технологий в разрезе нефтегазоперерабатывающего комплекса.
Участие в конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» - бесплатное. С 
актуальной информацией вы можете ознакомиться на сайте мероприятия 
https://conference.vnipineft.ru. информация
Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности ОАО «ВНИПИнефть» был образован 9 февраля 1929 года.
С 1969 года институт являлся головной организацией Всесоюзного объединения «Нефтехим». В 
этот период в состав «ВНИПИнефть» входило 6 филиалов: Ангарский, Куйбышевский, Омский, 
Ростовский. и Уфимский. В мае 1994 года образовано Акционерное общество открытого типа 
«ВНИПИнефть». С 2016 года институт вошел в периметр компании «ПАО «НК «Роснефть».
По проектам института за это время построено 40 заводов, более 370 нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических установок как в России и странах СНГ, так и за рубежом, в том числе в 
Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, на Кубе, в Польше, Турции, Эфиопии.
Пресс-служба ОАО «ВНИПИнефть»

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