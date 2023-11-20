30 ноября 2023 года «ВНИПИнефть» проведет в Москве конференцию «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса».

В ходе конференции делегаты рассмотрят текущее состояние отрасли, перспективы и

возможности импортозамещения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также

определят точки развития для обеспечения технологического суверенитета отечественной

промышленности. Участники конференции – специалисты компании «Роснефть», представители

министерств и ведомств, РАН, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний,

проектных и инжиниринговых институтов, вузов, общественных и профильных организаций.

Докладчики расскажут о достижениях в области цифровизации и опыте автоматизации основных

технологических процессов на производстве. В частности, будет показан успешный многолетний

путь внедрения проектными институтами инструментов 3D-моделирования.

Спикеры поделятся опытом успешного внедрения новых отечественных катализаторов на

производстве, вкладе ученых в развитие современных технологий, в частности, технологии GTL

(gas-to-liquid), позволяющей получать традиционные моторные топлива из природного газа.

В рамках конференции пройдет Научная школа молодых ученых, тематика которой охватывает

широкий круг вопросов, связанных с возможностью и перспективностью использования

низкоуглеродных технологий в разрезе нефтегазоперерабатывающего комплекса.

Участие в конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» - бесплатное. С

актуальной информацией вы можете ознакомиться на сайте мероприятия

https://conference.vnipineft.ru. информация

Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической

промышленности ОАО «ВНИПИнефть» был образован 9 февраля 1929 года.

С 1969 года институт являлся головной организацией Всесоюзного объединения «Нефтехим». В

этот период в состав «ВНИПИнефть» входило 6 филиалов: Ангарский, Куйбышевский, Омский,

Ростовский. и Уфимский. В мае 1994 года образовано Акционерное общество открытого типа

«ВНИПИнефть». С 2016 года институт вошел в периметр компании «ПАО «НК «Роснефть».

По проектам института за это время построено 40 заводов, более 370 нефтеперерабатывающих и

нефтехимических установок как в России и странах СНГ, так и за рубежом, в том числе в

Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, на Кубе, в Польше, Турции, Эфиопии.

Пресс-служба ОАО «ВНИПИнефть»