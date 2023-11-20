Обновление сертификатов соответствия на продукцию ОНИКС

С10.11.2023вступили в силу два новых сертификата соответствия. Продукция прошла проверку
в испытательной лаборатории. Аккредитации коснулись: компенсаторы ЧЕГЛОК(ТУ-3799-
001-94568095-2018),прокладки плоские эластичные, СНП термостойкие, овального и
восьмиугольного сечения, линзовые стальные, в металлической оболочке для фланцев
арматуры (ГОСТ Р 53561-2009, ГОСТ 34655-2020, ОСТ 26.260.461-99, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26-
845-73, ASME B16.20, ГОСТ 28759.8 (1990 и 2022), ГОСТ 10493-81, ГОСТ Р 52376-2005, ОСТ
26.260.454-99, EN 1514-2, ASME B16.21, ГОСТ 28759.6 (1990 и 2022), ГОСТ 28759.10 (1990 и
2022), ГОСТ 28759.11 (1990 и 2022), ТУ 5728-006-93978201-2008). Также, проверку прошли
крепежные изделия к промышленной арматуре: гайки черные, класс прочности 04,05,5,6 и
более, гайки нержавеющие (ГОСТ 5915-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4034, ГОСТ 9064-75, ГОСТ Р
52645-2006, DIN 6915, ISO 4775, ОСТ 26-2041-96);шайбы черные и нержавеющие (ГОСТ 11371-
78, DIN 125, ISO 7089, ГОСТ 6402-70, DIN 127, ОСТ 26-2042-96);болты черные, класс
прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и более, болты нержавеющие (ГОСТ Р 52644-2006, DIN 6914, ISO
7411, ГОСТ 7805-70, ОСТ 26-2037-96);шпильки черные, класс прочности: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и
более, шпильки нержавеющие (ГОСТ 9066-75, ОСТ 26-2040, DIN 975, ГОСТ 22042-76, ГОСТ
22032-76). Продукция соответствует техническим нормам и принятым требованиям к качеству и
безопасности, принятым в Российской Федерации. Действие сертификатов продлится до
09.11.2026 года.