Дальневосточный завод «Аскольд». Очерк о заводской лаборатории

Еще в 60-х годах прошлого века на первом этаже инженерно-лабораторного корпуса завода

«Аскольд» был организован участок для размещения лаборатории периодических испытаний (ранее

относилась к цеху №32). В лаборатории проводились необходимых испытаний продукции,

выпускаемой заводом. Работать приходилось круглые сутки, выпуск продукции был значительный, а

численность цеха составляла около 80 человек. К настоящему времени некоторое оборудование для

испытаний морально устарело, выработало свой ресурс, но продолжало оставаться на участке

этакими памятниками, занимая полезную производственную площадь.

Решение о реконструкции было принято в конце 2021 года в рамках реализации стратегического

проекта по развитию производственной системы 5С: поэтапное создание участка опытного

производства и обновление лаборатории периодических испытаний. Реализация такого проекта

требовала значительных капитальных вложений. После посещения АО «Аскольд» специалистами

отделения виброакустики ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в данный проект

были внесены корректировки, воплотить которые планировалось в ближайшие 3-4 года. На

выделенном участке под лабораторию было решено организовать зону испытаний виброшумовых

характеристик (ВШХ) и разместить акустическую камеру. За реализацию проекта в целом отвечает

заместитель технического директора по автоматизации и механизации Шумаков Максим

Александрович, за участок лаборатории периодических испытаний – главный метролог Пименов

Андрей Васильевич.

О проведённых работах по реконструкции нам рассказал Смелик Юрий Карпович.

Первый этап реконструкции лаборатории, а именно объединение лаборатории климатических и

лаборатории периодических испытаний с целью сокращения непроизводительных потерь,

избавления от неиспользуемого оборудования на сегодня благополучно завершён. Акты приёмки и

сдачи объекта в эксплуатацию подписаны.

В ходе реконструкции часть оборудования демонтирована, а для переноса нужного оборудования на

планируемый новый участок были заново смонтированы и залиты фундаменты под оборудование,

отремонтированы полы методом заливки. Под полом к фундаментам проложены электропроводка,

подвод воды для охлаждения. Также были установлены грузоподъёмные механизмы (до 1000 кг).

Новая планировка позволила улучшить логистику движения продукции, культуру производства.

Теперь светлое просторное помещение площадью около 700 кв.м максимально соответствует

стандартам современной промышленной лаборатории. Создание на участке зоны испытаний

виброшумовых характеристик позволило значительно снизить затраты производства на

изготовление, поскольку ранее для проведения исследований на ВШХ приходилось возить

продукцию в Санк-Петербург, а это дополнительные расходы на услуги сторонней организации, а

также транспортные и накладные расходы, временные издержки.

Проводя реконструкцию, организаторы не забыли и про бытовые условия для работников, ведь

отдельные испытания длятся сутками. Организованы комната отдыха и приёма пищи, рабочее место

инженера и оператора снабжены компьютерами, на которые выведены данные приборов о

проведении программы испытаний, что позволяет следить за ходом испытания в любой момент.

Имеется небольшое складское помещение.

В то же время испытания проходят, как говорится, в ручном режиме, автоматика не предусмотрена.

Поэтому от работников лаборатории периодических и квалификационных испытаний требуются

определённые знания, подготовка. Все должны пройти аттестацию. Работники должны уметь

работать на разном оборудовании, знать его характеристики, проводить техническое обслуживание,

знать различные программы испытаний, что накладывает на них большую ответственность.

Загруженность у лаборатории более чем достаточная. Отдельные испытания могут длиться 3-5-7-10

суток непрерывного цикла, в этом случае к испытаниям привлекаются лаборанты из ЦЗЛ.

Сегодня на этом участке два основных работника: инженер по испытаниям Кузнецов Андрей

Андреевич и лаборант Котов Никита Вячеславович. Последнего мы застали за контролем

параметров работы климатической камеры. Никита очень положительно отозвался об участке.

Приятно работать в таких условиях. Вот так постепенно, то на одном производственном участке

завода, то на другом, преображается наше производство, внедряются новые управленческие и

технологические решения. Революция в производственной системе, начатая в АО «Аскольд» по

инициативе управляющего директора Колесникова Леонида Викторовича, даёт свои результаты.

Газета "Новатор", ПРИМОРСКИЙ край, 2023 г.