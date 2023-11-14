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ОНИКС. Новое топ видео на YouTube! Поворотные заглушки ASME B16.48

14 ноября, 2023 58
Видео-обзор поворотных заглушек по международному стандартуASME B 16.48: Figure 8 
Blank, Paddle Blank (Spade и Spacer). Конструкционно, заглушкиFigure 8 Blankсостоят из 
глухого сплошного диска; кольца того же диаметра, что и трубопровод и соединительной 
перемычки. Кольцо пропускает внутренний поток в трубе, а сплошной диск блокирует среду во 
время технического обслуживания. ЗаглушкаPaddle Blankвнешне представляет собой круглую 
пластину с хвостовиком. Пластина может быть глухойSpadeили в виде кольцаSpacer.

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