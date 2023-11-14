ОНИКС. Новое топ видео на YouTube! Поворотные заглушки ASME B16.48

Видео-обзор поворотных заглушек по международному стандартуASME B 16.48: Figure 8
Blank, Paddle Blank (Spade и Spacer). Конструкционно, заглушкиFigure 8 Blankсостоят из
глухого сплошного диска; кольца того же диаметра, что и трубопровод и соединительной
перемычки. Кольцо пропускает внутренний поток в трубе, а сплошной диск блокирует среду во
время технического обслуживания. ЗаглушкаPaddle Blankвнешне представляет собой круглую
пластину с хвостовиком. Пластина может быть глухойSpadeили в виде кольцаSpacer.