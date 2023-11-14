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Компания «Ридан» представила новую модификацию электроприводов, предназначенных для управления регулирующими клапанами в системах тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

14 ноября, 2023 51
Главное конструктивное отличие новой версии — наличие возвратной пружины, 
обеспечивающей безопасность всей системы. Благодаря ей при отключении подачи 
электропитания привод либо полностью открывается, либо полностью закрывается — в 
зависимости от настройки. Первый вариант подходит для систем отопления и позволяет 
избежать переохлаждения помещений. Второй — для систем ГВС, где нештатное прерывание 
регулирования может привести к перегреву горячей воды.
В приводах SU/SD можно задать скорость перемещения штока клапана: 2 с/мм или 6 с/мм. Эта 
функция может быть полезна для регулирования контура ГВС, где параметры часто изменяются 
из-за нерегулярного водоразбора, и клапан должен открываться и закрываться быстрее, чем в 
системе отопления.
Новая модификация может работать как на постоянном, так и на переменном токе. Аналоговые 
приводы ARE-1000R SU/SD и AME-2000R SU/SD также могут управлять клапаном и по 
импульсному сигналу при смене схемы подключения. Это актуально для проектов, где этот 
параметр не определен в техническом задании. Версия SU/SD стала меньше по высоте, что 
удобно при монтаже в ограниченном пространстве.

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