Компания «Ридан» представила новую модификацию электроприводов, предназначенных для управления регулирующими клапанами в системах тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Главное конструктивное отличие новой версии — наличие возвратной пружины,

обеспечивающей безопасность всей системы. Благодаря ей при отключении подачи

электропитания привод либо полностью открывается, либо полностью закрывается — в

зависимости от настройки. Первый вариант подходит для систем отопления и позволяет

избежать переохлаждения помещений. Второй — для систем ГВС, где нештатное прерывание

регулирования может привести к перегреву горячей воды.

В приводах SU/SD можно задать скорость перемещения штока клапана: 2 с/мм или 6 с/мм. Эта

функция может быть полезна для регулирования контура ГВС, где параметры часто изменяются

из-за нерегулярного водоразбора, и клапан должен открываться и закрываться быстрее, чем в

системе отопления.

Новая модификация может работать как на постоянном, так и на переменном токе. Аналоговые

приводы ARE-1000R SU/SD и AME-2000R SU/SD также могут управлять клапаном и по

импульсному сигналу при смене схемы подключения. Это актуально для проектов, где этот

параметр не определен в техническом задании. Версия SU/SD стала меньше по высоте, что

удобно при монтаже в ограниченном пространстве.