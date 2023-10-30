РЫНОК БЕЗ ДАННЫХ ОТ ТАМОЖНИ. Заблокировано 43 интернет-ресурса, незаконно распространявших таможенную информацию.

Обзоры состояния рынка оборудования для отраслей топливно-энергетического комплнекса и

прогнозы во многом основывались на таможенной информации. Маркетологи и аналитики

получали ее самыми разными способами, препарировали и выдавали обзоры рынка. После

совещания 25.10.2023 в Кремле, которое провел Владимир Путин с членами правительства

делать это будет сложнее. Совместно с правоохранительными органами ФТС России реализует

комплекс мер по защите таможенной информации и выявлению каналов её незаконного

распространения. Совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором России по судебным

решениям заблокировано 43 интернет-ресурса, незаконно распространявших таможенную

информацию. По этому составу в текущем году возбуждено 15 уголовных дел по части 3 статьи

183 УК РФ.

Вместе с тем практика привлечения к ответственности лиц по подобным уголовным делам

свидетельствует, что наказания по приговорам судов сводятся к штрафам от 50 до 100 тысяч

рублей. Понятно, что это не является сдерживающим фактором для правонарушителей.

Для повышения уровня защиты таможенной информации и противодействия угрозам

экономической безопасности России предлагаем [следующее].

Первое – во взаимодействии с ведомствами и организациями, а у ФТС действует 98 соглашений

об информационном взаимодействии, рассмотреть вопрос перехода от регламентной передачи

информации из таможенных баз данных к работе по запросам с обоснованием необходимости

получения соответствующей информации.

Второе – в рамках статьи 183 УК РФ повысить ответственность за незаконное получение,

использование или распространение таможенной информации, составляющей коммерческую или

налоговую тайну, и установить её в виде лишения свободы.

Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении всех последних лет работа по

своевременному и полному перечислению средств в федеральный бюджет была и остаётся

безусловным приоритетом в нашей деятельности. По состоянию на сегодняшний день ФТС

России собрано более 5,2 триллиона рублей таможенных платежей. 3,9 триллиона из этой суммы

приходится на платежи по импорту.

Таким образом, прогнозное задание по импортным платежам на весь 2023 год уже выполнено на

101 процент. Полный план по платежам на текущий год составляет для нас шесть триллионов

464 миллиарда рублей, и его мы тоже обязательно выполним.

В завершение несколько слов хотел бы сказать о нашем международном сотрудничестве. 30–31

октября в Москве состоится Международный таможенный форум. К нам в гости приедут

делегации из ЕАЭС, СНГ, стран БРИКС, Ирана, государств Латинской Америки. Всего на

форуме будут представлены таможенники из 25 стран. К подписанию планируются восемь

международных соглашений и протоколов о сотрудничестве. Все они направлены на содействие

развитию внешнеэкономических связей России, ускорение и упрощение таможенных процедур,

создание благоприятных условий сотрудничества с дружественными странами.

https://www.tek-all.ru/news/id10154-analiz-rinka-oborudovaniya-dlya-tek-i-prognozi-budet-delat-slozhnee/