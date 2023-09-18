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НОВОЕ: РЕЕСТР МТК. Разработаны правила определения малых технологических компаний

18 сентября, 2023 26
Минэкономики разработало порядок отнесения предприятий к малым технологическим 
компаниям (МТК). Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., 
работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Технологические компании, 
получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года, получат новый 
статус автоматически. Все МТК занесут в специальный реестр, что позволит государству 
сформировать для них адресные меры поддержки.
Минэкономики подготовило проект постановления правительства, регламентирующий порядок 
отнесения технологических компаний к МТК. Документ (есть у «Ъ») разработан в соответствии с 
недавно принятым законом о развитии технологических компаний. Подать заявление на 
проведение экспертизы для отнесения к МТК смогут компании с выручкой до 4 млрд руб., 
работающие более чем по 60 видам экономической деятельности (ОКВЭД).
Документ определяет несколько видов МТК в зависимости от объема выручки, в том числе по 
основному виду экономической деятельности, за предшествующий календарный год: стартапы 
(технологические компании с объемом выручки не более 0,3 млрд руб.), ранние компании (от 0,3 
млрд до 2 млрд руб.), зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд руб.).
Оценивать компании будут специальные центры экспертизы — Фонд содействия развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», 
АНО «Платформа национальной технологической инициативы». Они проверят 
инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
опыт разработки продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации 
специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества. далее
Коммерсант


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