НОВОЕ: РЕЕСТР МТК. Разработаны правила определения малых технологических компаний

Минэкономики разработало порядок отнесения предприятий к малым технологическим
компаниям (МТК). Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб.,
работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Технологические компании,
получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года, получат новый
статус автоматически. Все МТК занесут в специальный реестр, что позволит государству
сформировать для них адресные меры поддержки.
Минэкономики подготовило проект постановления правительства, регламентирующий порядок
отнесения технологических компаний к МТК. Документ (есть у «Ъ») разработан в соответствии с
недавно принятым законом о развитии технологических компаний. Подать заявление на
проведение экспертизы для отнесения к МТК смогут компании с выручкой до 4 млрд руб.,
работающие более чем по 60 видам экономической деятельности (ОКВЭД).
Документ определяет несколько видов МТК в зависимости от объема выручки, в том числе по
основному виду экономической деятельности, за предшествующий календарный год: стартапы
(технологические компании с объемом выручки не более 0,3 млрд руб.), ранние компании (от 0,3
млрд до 2 млрд руб.), зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд руб.).
Оценивать компании будут специальные центры экспертизы — Фонд содействия развития малых
форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»,
АНО «Платформа национальной технологической инициативы». Они проверят
инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности,
опыт разработки продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации
специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества. далее
Коммерсант