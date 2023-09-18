НОВОЕ: РЕЕСТР МТК. Разработаны правила определения малых технологических компаний

Минэкономики разработало порядок отнесения предприятий к малым технологическим

компаниям (МТК). Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб.,

работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Технологические компании,

получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года, получат новый

статус автоматически. Все МТК занесут в специальный реестр, что позволит государству

сформировать для них адресные меры поддержки.

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, регламентирующий порядок

отнесения технологических компаний к МТК. Документ (есть у «Ъ») разработан в соответствии с

недавно принятым законом о развитии технологических компаний. Подать заявление на

проведение экспертизы для отнесения к МТК смогут компании с выручкой до 4 млрд руб.,

работающие более чем по 60 видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Документ определяет несколько видов МТК в зависимости от объема выручки, в том числе по

основному виду экономической деятельности, за предшествующий календарный год: стартапы

(технологические компании с объемом выручки не более 0,3 млрд руб.), ранние компании (от 0,3

млрд до 2 млрд руб.), зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд руб.).

Оценивать компании будут специальные центры экспертизы — Фонд содействия развития малых

форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и

коммерциализации новых технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»,

АНО «Платформа национальной технологической инициативы». Они проверят

инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности,

опыт разработки продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации

специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества. далее

Коммерсант



