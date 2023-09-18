В 4 квартале текущего года предприятие «Сплав-Привод» (входит в структуру Машиностроительной Корпорации «Сплав») увеличит свои производственные площади.

На дополнительных 1000 кв.м. производственного участка будет расширен участок сборки

оборудования и склад комплектующих, а также увеличен участок механообработки.

Предприятие производит пневмоприводную регулирующую и отсечную арматуру для

нефтегазовой и химической отрасли, а также реализует проекты по реинжинирингу

оборудования для нефтегазового сектора, не имеющего аналогов на отечественном рынке. На

2024 год база контрактов обеспечивает загрузку производственных мощностей более чем на 30

%, работы по формированию портфеля заказов продолжаются.

Данные МК СПЛАВ