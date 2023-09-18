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В 4 квартале текущего года предприятие «Сплав-Привод» (входит в структуру Машиностроительной Корпорации «Сплав») увеличит свои производственные площади.

18 сентября, 2023 22
На дополнительных 1000 кв.м. производственного участка будет расширен участок сборки 
оборудования и склад комплектующих, а также увеличен участок механообработки.
Предприятие производит пневмоприводную регулирующую и отсечную арматуру для 
нефтегазовой и химической отрасли, а также реализует проекты по реинжинирингу 
оборудования для нефтегазового сектора, не имеющего аналогов на отечественном рынке. На 
2024 год база контрактов обеспечивает загрузку производственных мощностей более чем на 30 
%, работы по формированию портфеля заказов продолжаются.
Данные МК СПЛАВ

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