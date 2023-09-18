Оснащениевентилей АСТА Вуправляющим механизмом стало доступнее благодаря новому электроприводуАСТА ЭПР-М, разработанному для дистанционного управления многооборотной запорно-регулирующей арматурой.

Принцип работы привода:

Электропривод передаёт крутящий момент от электродвигателя через червячный редуктор на шток

арматуры, при этом встроенные концевые и моментные выключатели гарантируют точное

позиционирование и обеспечивают безопасную работу устройства.

Особенности:

Панель управления с ЖК-дисплеем: простой интерфейс для местного управления и мониторинга,

обеспечивающий интуитивное взаимодействие с приводом.

Ручной дублер: встроенная возможность ручного управления для аварийных ситуаций или технического

обслуживания.

Защита от перегрева электродвигателя: продвинутая система контроля температуры предотвращает

перегрев и обеспечивает надежную работу.

Сигнал обратной связи (4-20 мА):постоянный мониторинг положения арматуры с обратной связью для

оптимизации процессов.

Аварийная сигнализация: быстрая реакция на аварийные ситуации благодаря встроенной

системе оповещения.

Прочный алюминиевый корпус: легкий и прочный корпус обеспечивает надежную защиту

внутренних компонентов от воздействия окружающей среды.

Новый многооборотный электропривод АСТА ЭПР-М представляет собой симбиоз технологий

и надежности, обеспечивая эффективное и точное управление арматурой в промышленных

системах.

По вопросами подбора оборудования и предоставления дополнительной информации

обращайтесь к инженерам компанииinfo@a-stm.ruили по номеру 8800505 60 70 (бесплатно по

России).

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