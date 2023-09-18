Оснащениевентилей АСТА Вуправляющим механизмом стало доступнее благодаря новому электроприводуАСТА ЭПР-М, разработанному для дистанционного управления многооборотной запорно-регулирующей арматурой.

Принцип работы привода:
Электропривод передаёт крутящий момент от электродвигателя через червячный редуктор на шток
арматуры, при этом встроенные концевые и моментные выключатели гарантируют точное
позиционирование и обеспечивают безопасную работу устройства.
Особенности:
Панель управления с ЖК-дисплеем: простой интерфейс для местного управления и мониторинга,
обеспечивающий интуитивное взаимодействие с приводом.
Ручной дублер: встроенная возможность ручного управления для аварийных ситуаций или технического
обслуживания.
Защита от перегрева электродвигателя: продвинутая система контроля температуры предотвращает
перегрев и обеспечивает надежную работу.
Сигнал обратной связи (4-20 мА):постоянный мониторинг положения арматуры с обратной связью для
оптимизации процессов.
Аварийная сигнализация: быстрая реакция на аварийные ситуации благодаря встроенной
системе оповещения.
Прочный алюминиевый корпус: легкий и прочный корпус обеспечивает надежную защиту
внутренних компонентов от воздействия окружающей среды.
Новый многооборотный электропривод АСТА ЭПР-М представляет собой симбиоз технологий
и надежности, обеспечивая эффективное и точное управление арматурой в промышленных
системах.
По вопросами подбора оборудования и предоставления дополнительной информации
обращайтесь к инженерам компанииinfo@a-stm.ruили по номеру 8800505 60 70 (бесплатно по
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