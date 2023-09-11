Технический комитет по стандартизации «Нефтяная и газовая промышленность» (ТК 023) создан

на базе ОАО «Газпром» в 2007 году. ТК 023 занимается разработкой национальных стандартов в

части техники и технологии добычи и переработки нефти и газа, а также переводит и

гармонизирует все международные стандарты для нефтегазового комплекса России. В состав

комитета входит 61 организация, среди которых — Минэнерго России, Минприроды России,

МЧС России, Росстандарт, Минпромторг России, Ростехнадзор, ПАО «Газпром», ОАО «НК

Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и другие.

Руководители и секретариатТехнического комитета ТК 023

Председатель Технического комитета постандартизации «Нефтяная игазовая

промышленность»Аксютин Олег Евгеньевич, Председатель технического комитета «Нефтяная

игазовая промышленность», заместитель Председателя Правления ПАО«Газпром»

Заместитель Председателя Технического комитета постандартизации «Нефтяная игазовая

промышленность» Ревель-Муроз Павел Александрович, вице-президент ПАО«Транснефть»

Председатель подкомитета ТК023/ ПК1«Общеотраслевые нормы иправила»

Недзвецкий Максим Юрьевич, заместитель начальника Департамента ПАО«Газпром»

Председатель подкомитета ТК023/ ПК4 «Газораспределение игазопотребление»

Густов Сергей Вадимович, генеральный директор ООО«Газпром межрегионгаз»

Председатель подкомитета ТК023/ ПК6 «Материалы, оборудование для добычи ипереработки

нефти игаза

Председатель подкомитета ТК023/ ПК7«Магистральный трубопроводный транспорт нефти

инефтепродуктов»

Ревель-Муроз Павел Александрович, вице-президент ПАО«Транснефть»

Председатель подкомитета ТК023/ ПК8«Магистральный трубопроводный транспорт газа»

Бронников Андрей Николаевич, заместитель начальника Департамента ПАО«Газпром»



