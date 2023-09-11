ТПА на ПМГФ-23. В основе деловой программы ПМГФ – 18 тематических направлений.

Главным событием Форума станет Пленарное заседание «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития», которое состоится 1 ноября 2023 года.

Ключевые мероприятия деловой программы Петербургского международного газового форума:

• Закрытое совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

• Научно-практическая конференция «Развитие нефтегазоперерабатывающих производств и перспективных технологий переработки углеводородного сырья»

• Конференция «Инвестиционные проекты в области поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Новые технологии. Прогноз и направления развития минерально-сырьевой базы»

• Международная научно-практическая конференция «Подземное хранение газа: надежность и эффективность»

• Круглый стол «Законодательное обеспечение реализации программы социально ориентированной газификации»

• Панельная дискуссия «Импортозамещение в нефтегазовой отрасли и Петербургский бизнес: решения и новые задачи»

• Международная сессия «Перспективы российско-азиатского сотрудничества в сфере газа, СПГ, водорода и газомоторного транспорта»

С полной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте Форума. ⃰Обращаем Ваше внимание, что организаторы ПМГФ-2023 оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума, в том числе изменять состав спикеров, темы выступлений, время и место проведения того или иного мероприятия.

