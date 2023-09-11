КОНТРАФАКТ. Под видом новейших российских разработок поставляется китайская продукция (отрывок)

Бывший начальник связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитан 1-го ранга Дмитрий Кафанов арестован по делу о мошенничестве с поставкой планшетных компьютеров для этого ведомства. Об этом сказано в постановлении 235-го Гарнизонного военного суда, который вынес решение по мере пресечения офицеру. "Ходатайство следователя Главного военно-следственного управления СК РФ удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Кафанова Дмитрия Николаевича, ранее не судимого, меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 октября 2023 года", - говорится в документе. Там также отмечается, что под арест попал еще один офицер ФСБ, имя которого в постановлении не называется. Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий - ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор". Последняя является официальным поставщиком систем связи и иного оборудования для ВМФ и других силовых ведомств России. А "Радио-Навигатор" является официальным дилером ОАО "Муромский радиозавод" и имеет эксклюзивные права на продажу портативной радиостанции речного диапазона VEGA VG-304. У правоохранителей возникли подозрения, что под видом новейших российских разработок в погранслужбу ФСБ поставляются китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. При этом оплачивались эти приборы по завышенной цене. В ходе расследования дела возникли основания полагать причастность Кафанова и его коллеги к этой афере.

ТАСС

