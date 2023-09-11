Российский рынок крепежа и метизов рискует оказаться китайским. Ассоциация «Промметиз» решает задачу защиты отечественного производителя

Это фрагмент статьи, поясняющий сегодняшнюю позицию Ассоциации «Промметиз», в которую входят ведущие метизные производства. «По импорту метизной продукции, к сожалению, были введены ограничения на обнародование информации. Тем не менее мы всё равно косвенно оцениваем рынок, потому что общаемся с клиентами, которые покупают метизы по импорту, — пояснил глава «Промметиза» Виктор Камелин. — Конечно, импорт из недружественных стран уменьшился, хотя он в какой-то мере всё равно присутствует. При этом сокращение импорта из Европы одновременно привело к увеличению объёмов других поставок, прежде всего из Китая. Например, доля импорта во всех видах крепежа всегда была больше того, что мы производим сами. Но даже при этом китайский импорт крепежа резко увеличился. Такая же ситуация наблюдается по канатам, сварочной проволоке и другим видам метизов». По словам эксперта, этот момент ставит задачи по защите отечественного производителя, в том числе, когда речь идёт об импорте из дружественных стран: «По данному вопросу мы взаимодействуем с департаментом металлургии Минпромторга России и видим понимание того, что озабоченность наших производителей абсолютно обоснована. У нас возникает проблема загрузки мощностей, а это влечёт за собой вопросы занятости, налоговых отчислений в бюджет. К тому же многие метизные заводы располагаются в моногородах, где сокращение производства очень остро отражается на социальной обстановке». Кроме того, при поставках импортной продукции имеют место недобросовестная конкуренция и контрафакт. «А это уже не только экономический вопрос. Ведь если контрафакт, например, в канатах или крепеже, то возникает проблема безопасности. Если такая продукция имеет низкие качественные характеристики, тем самым ставится под угрозу не только работа самих механизмов, но и жизнь, и здоровье работников, обслуживающих эти механизмы. Поэтому мы активно обсуждаем вопросы сертификации метизной продукции через логику безопасности», — заключил Виктор Камелин.

Источник: Сетевое издание «Эксперт-Урал»

