На ПАО «Контур» завершилась приемочная инспекция последней партии арматуры, необходимой для выполнения пролива на открытый реактор первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Всего для данного этапа предприятие изготовило более 300 единиц продукции. Пролив на открытый реактор – одна из ключевых предпусковых операций при возведении атомной станции. На этом этапе происходит проверка работоспособности оборудования и технологических систем безопасности и эксплуатации АЭС. В рамках приемочной инспекции проверяются все товаросопроводительные документы и подтверждается полное соответствие продукции требованиям качества и безопасности. В этом масштабном мероприятии принимают участие представители всех сторон, включая заказчика TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKET (Т2IC), уполномоченной организации (ВО «Безопасность») и самой АЭС «Аккую», а также специалистов турецкого надзорного органа в сфере атомной энергетики (АЯР).

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