В ПГ «КОНАР» в рамках НИОКР оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов, в том числе добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов

В заявленном техническом решении представлен затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом. Изобретение направлено на повышение надежности трубопроводной арматуры путем обеспечения герметичности при направлении потока среды на диск со стороны уплотнения. Также оно позволит сократить время обслуживания ТПА за счет того, что для ремонта затвора не потребуется демонтаж изделия; проводить необходимые работы можно непосредственно на трубопроводе. Детали поворотного дискового затвора выполнены из материалов, обеспечивающих его работоспособность при эксплуатации в диапазоне температур от –200°С до +350°С.

– Криогенные технологии широко используются в различных отраслях – от добычи углеводородов до кораблестроения, – рассказал руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию АО «КОНАР» Павел Дорофеев. – Все изделия, предназначенные для использования в экстремальных температурных условиях, в своем составе имеют набор арматуры, обеспечивающий их безопасную эксплуатацию. В настоящее время в РФ практически отсутствует производство криогенной запорной арматуры, поэтому особенно актуально проведение опытно-конструкторских работ по этому направлению. Разработка конкурентоспособных отечественных изделий для криогенных условий эксплуатации позволит сократить затраты, избежать зависимости от иностранного оборудования и комплектующих. – В рамках НИОКР перед нами была поставлена задача провести патентный поиск и подать заявку на изобретение, в которой мы должны были представить все преимущества разработанной нами конструкции и устранить недостатки в уже имеющихся конструкциях, – рассказал ведущий инженер-конструктор Вадим Гоголев. – Например, из-за отсутствия ревизионного окна в корпусе ранее известного затвора, невозможен ремонт уплотнений без демонтажа изделия. Кроме того, использование стандартных уплотнительных элементов допускается только при температуре не ниже – 60°С. Все эти и ряд других конструктивных недостатков открыли нам перспективы для инженерной мысли, и мы сумели значительно усовершенствовать изделие, избавить его от вышеупомянутых недочетов.

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