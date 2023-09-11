Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Предприятие «ТСЦ-Курганмашзавод», которое принадлежит КМЗ обязали передать компании «ТД «Кузница» более шести тысяч штук фланца

11 сентября, 2023 15
Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Исковые требования ООО «Торговый Дом «Кузница» удовлетворить. Обязать ООО «Торгово-Сервисный центр Курганмашзавод» в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения суда передать истцу в полном объеме товар по договору поставки, а именно недопоставленный фланец в количестве 6 217 штук», — говорится в решение суда. Кроме того, компании КМЗ было отказано в удовлетворении встречного иска о расторжении данного договора. Дочернее предприятие «Курганмашзавода» может обжаловать данное решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия.
Данные Арбитражного суда Курганской области
← Вернуться