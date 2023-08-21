РЕЗКОГО ПАДЕНИЯ РЫНКА ТПА НЕ БУДЕТ.

Одними из первых ощутили давление санкций нефтедобывающие и газовые компании, а также

их поставщики. В Пензе выпускают трубопроводную арматуру, которая необходима при

строительстве новых и обслуживании уже запущенных объектов. Проще всего дело обстоит с

теми проектами, которые находятся на высокой стадии готовности. Ключевое оборудование для

них закуплено еще до санкций. Проекты, к реализации которых компании только планировали

приступить, в большинстве своем смещены по срокам или отложены. Часть компаний заняли

выжидательную позицию, другие начали фактически с нуля переверстывать планы, отказываясь

от западных технологий. Их заменяют на российские или применяют решения дружественных

стран. Существует множество технологий, повторить которые вполне возможно на

отечественных предприятиях, но решения защищены патентами, что влечет дополнительные

сложности. «Из крупных проектов, реализацию которых мы ожидаем в 2023 году, можно

отметить крупный дальневосточный проект Роснефти «Восток Ойл». Газпром продолжает

строительство Амурского ГХК и анонсирует планы по Балтийскому ГХК. В 2024 году должен

быть запущен крупный проект по транспортировке газа «Сила Сибири 2″. В целом в

ближайшие два года мы не ждем резкого падения рынка трубопроводной арматуры, но в более

отдаленной перспективе пока сохраняется высокая степень неопределенности»,- отметил

генеральный директор «Пензатяжпромарматуры» (ПТПА) Александр Чернышев. Процесс

разработки, изготовления, испытания и сертификации опытного образца может занимать до двух

лет. На ПТПА предлагают заказчикам сроки шесть-восемь месяцев. Это связано с тем, что еще в

2019 году здесь начали осваивать импортозамещающую технику и изучили большое количество

импортных аналогов. Таким образом, на рынке образовалась острая потребность в технически

сложных изделиях. С одной стороны, это дает шанс российским производителям поднять

уровень и качество выпускаемой продукции за счет входа в проекты, куда их ранее не допускали

иностранные лицензиары. С другой стороны, разработка сложного продукта требует

существенных временных и финансовых затрат, и самостоятельно осваивать изделия с

длительным сроком инвестиционной окупаемости производителям невыгодно. Как

прокомментировал Сергей Морозов, депутат Госдумы РФ: «Мы сейчас стоим на этапе

формирования совершенно новой экономики, которая должна привести не просто к

импортозамещению, но также к импортонезависимости. Стоит задача перейти

действительно на национальную экономику, способную обеспечить страну всем необходимым, в

том числе с тем, что связано с нефтегазодобычей, природными ископаемыми».

Данные НПАА и ПТПА



