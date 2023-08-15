ОНИКС. Переход от бумажного документооборота на электронный (ЭДО)

С1 июля 2023 годакомпания ОНИКС перешла от бумажного наэлектронный документооборот

(ЭДО)с применением электронной подписи (ЭД) в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Внедрение ЭДО: Способствует прозрачному обмену

документов, что существенно увеличивает эффективность взаимодействия между

нашими партнерами и компанией ОНИКС. Значительно снижает издержки на отправку

бумажных документов

Увеличивает скорость согласования документов и входного контроля

Позволяет подписывать документы в любом удобном для вас месте

В связи с этим просим сообщить о готовности Вашей компании к обмену документами в рамках

ЭДО с использование ЭП, направивна нашу электронную

почтуa.skachkova@onyxspb.ruследующие сведения:

наименование компании

ИНН компании

оператор ЭДО

При согласии через оператора Вам будет направлено приглашение на обмен документами в

электронном виде.

Уведомление о переходе на ЭДО от генерального директора ООО "ОНИКС” Ранкова Дмитрия

Александровича