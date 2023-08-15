ОНИКС. Переход от бумажного документооборота на электронный (ЭДО)

С1 июля 2023 годакомпания ОНИКС перешла от бумажного наэлектронный документооборот
(ЭДО)с применением электронной подписи (ЭД) в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Внедрение ЭДО: Способствует прозрачному обмену
документов, что существенно увеличивает эффективность взаимодействия между
нашими партнерами и компанией ОНИКС. Значительно снижает издержки на отправку
бумажных документов
Увеличивает скорость согласования документов и входного контроля
Позволяет подписывать документы в любом удобном для вас месте
В связи с этим просим сообщить о готовности Вашей компании к обмену документами в рамках
ЭДО с использование ЭП, направивна нашу электронную
почтуa.skachkova@onyxspb.ruследующие сведения:
наименование компании
ИНН компании
оператор ЭДО
При согласии через оператора Вам будет направлено приглашение на обмен документами в
электронном виде.
Уведомление о переходе на ЭДО от генерального директора ООО "ОНИКС” Ранкова Дмитрия
Александровича