Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ОНИКС. Переход от бумажного документооборота на электронный (ЭДО)

15 августа, 2023 14
С1 июля 2023 годакомпания ОНИКС перешла от бумажного наэлектронный документооборот 
(ЭДО)с применением электронной подписи (ЭД) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Внедрение ЭДО: Способствует прозрачному обмену 
документов, что существенно увеличивает эффективность взаимодействия между 
нашими партнерами и компанией ОНИКС. Значительно снижает издержки на отправку 
бумажных документов
Увеличивает скорость согласования документов и входного контроля
Позволяет подписывать документы в любом удобном для вас месте
В связи с этим просим сообщить о готовности Вашей компании к обмену документами в рамках 
ЭДО с использование ЭП, направивна нашу электронную 
почтуa.skachkova@onyxspb.ruследующие сведения:
наименование компании
ИНН компании
оператор ЭДО
При согласии через оператора Вам будет направлено приглашение на обмен документами в 
электронном виде.
Уведомление о переходе на ЭДО от генерального директора ООО "ОНИКС” Ранкова Дмитрия 
Александровича

← Вернуться