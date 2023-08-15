Индия начала производство титановой арматуры для РФ

Компания Delval – ведущий производитель широкого спектра промышленных арматурных
изделий. Предприятие находится в Индии в пригороде г. Пуна. Встреча была связана с
завершением первой волны проектов и переходом ко второй, более масштабной фазе, связанной
с изготовлением титановых дисковых затворов. В ходе встречи стороны не только обсудили
текущие задачи, но и получили уникальный опыт общения друг с другом. Представилась
возможность познакомиться и с коллегами из дочерней компании DelVal – ДФК РУС. С ними
впервые были заключены контракты на производство арматуры.
«РЭС Инжиниринг» является поставщиком и разработчиком тепломеханического оборудования
для атомных станций. Её субпоставщиками являются только надежные и профессиональные
изготовители оборудования для энергетики со всего мира: России, Турции, Италии, Чехии,
Индии, Южной Кореи.
Данные «РЭС Инжиниринг», 14 августа