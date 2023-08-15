Индия начала производство титановой арматуры для РФ

Компания Delval – ведущий производитель широкого спектра промышленных арматурных

изделий. Предприятие находится в Индии в пригороде г. Пуна. Встреча была связана с

завершением первой волны проектов и переходом ко второй, более масштабной фазе, связанной

с изготовлением титановых дисковых затворов. В ходе встречи стороны не только обсудили

текущие задачи, но и получили уникальный опыт общения друг с другом. Представилась

возможность познакомиться и с коллегами из дочерней компании DelVal – ДФК РУС. С ними

впервые были заключены контракты на производство арматуры.

«РЭС Инжиниринг» является поставщиком и разработчиком тепломеханического оборудования

для атомных станций. Её субпоставщиками являются только надежные и профессиональные

изготовители оборудования для энергетики со всего мира: России, Турции, Италии, Чехии,

Индии, Южной Кореи.

Данные «РЭС Инжиниринг», 14 августа