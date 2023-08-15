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Индия начала производство титановой арматуры для РФ

15 августа, 2023 15
Компания Delval – ведущий производитель широкого спектра промышленных арматурных 
изделий. Предприятие находится в Индии в пригороде г. Пуна. Встреча была связана с 
завершением первой волны проектов и переходом ко второй, более масштабной фазе, связанной 
с изготовлением титановых дисковых затворов. В ходе встречи стороны не только обсудили 
текущие задачи, но и получили уникальный опыт общения друг с другом. Представилась 
возможность познакомиться и с коллегами из дочерней компании DelVal – ДФК РУС. С ними 
впервые были заключены контракты на производство арматуры.
«РЭС Инжиниринг» является поставщиком и разработчиком тепломеханического оборудования 
для атомных станций. Её субпоставщиками являются только надежные и профессиональные 
изготовители оборудования для энергетики со всего мира: России, Турции, Италии, Чехии, 
Индии, Южной Кореи.
Данные  «РЭС Инжиниринг», 14 августа

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