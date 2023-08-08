ДО АФОНИ ДАЛЕКО. Организаторы мероприятия «Лучший сантехник. Кубок России» посетили производственную площадку ГК LD. Компания является генеральным партнером мероприятия.

«Мы посетили площадки крупнейшего холдинга, где увидели полный цикл производства
латунных кранов и фитингов и узнали секреты качества трубопроводной арматуры.
Масштабы впечатляют! Каждый этап, начиная от приемки сырья, заканчивая получением
готового материала, доказывает высокие стандарты качества производимой продукции.
Которая, кстати, прямо сейчас активно используются участниками чемпионата во время
этапа «Добро согревает»», - отметили представители оргкомитета. В ходе визита была
проведена встреча с руководителем учебного центра и сотрудниками отдела рекламы. Участники
обменялись идеями и обсудили совместные планы сотрудничества.
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