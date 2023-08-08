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АЛЕКСИН - КРУПНЕЙШИЙ АЗ В НАШЕЙ ОТРАСЛИ. 2 августа исполнилось ровно 295 лет со дня основания предприятия.

08 августа, 2023 4
Свою историю Алексинский завод ведёт от 1728 года, когда Тульские оружейники Мосоловы 
заложили железодетальное производство. И за поистине долгие годы своей деятельности завод 
стал настоящим флагманом российского машиностроения и участником практически всех 
трубопроводных строек СССР и России. 
Сегодня же «Тяжпромарматура» — это не просто известнейшее предприятие с огромным 
спектром технологий, уникальной историей, но и настоящий флагман арматуростроительной 
отрасли России.
Ассоциация арматуростроителей сердечно поздравляет руководство и коллектив предприятия с 
замечательным юбилеем и желает дальнейшего процветания и покорения новых вершин 
арматуростроения.

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