АЛЕКСИН - КРУПНЕЙШИЙ АЗ В НАШЕЙ ОТРАСЛИ. 2 августа исполнилось ровно 295 лет со дня основания предприятия.

Свою историю Алексинский завод ведёт от 1728 года, когда Тульские оружейники Мосоловы

заложили железодетальное производство. И за поистине долгие годы своей деятельности завод

стал настоящим флагманом российского машиностроения и участником практически всех

трубопроводных строек СССР и России.

Сегодня же «Тяжпромарматура» — это не просто известнейшее предприятие с огромным

спектром технологий, уникальной историей, но и настоящий флагман арматуростроительной

отрасли России.

Ассоциация арматуростроителей сердечно поздравляет руководство и коллектив предприятия с

замечательным юбилеем и желает дальнейшего процветания и покорения новых вершин

арматуростроения.