АЛЕКСИН - КРУПНЕЙШИЙ АЗ В НАШЕЙ ОТРАСЛИ. 2 августа исполнилось ровно 295 лет со дня основания предприятия.

Свою историю Алексинский завод ведёт от 1728 года, когда Тульские оружейники Мосоловы
заложили железодетальное производство. И за поистине долгие годы своей деятельности завод
стал настоящим флагманом российского машиностроения и участником практически всех
трубопроводных строек СССР и России.
Сегодня же «Тяжпромарматура» — это не просто известнейшее предприятие с огромным
спектром технологий, уникальной историей, но и настоящий флагман арматуростроительной
отрасли России.
Ассоциация арматуростроителей сердечно поздравляет руководство и коллектив предприятия с
замечательным юбилеем и желает дальнейшего процветания и покорения новых вершин
арматуростроения.