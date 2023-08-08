ФИРМА ЛИНДЕ УШЛА. Строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть- Луге сдвигается на два года.

«Срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется в два года. Это
нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна.
Строительство продолжается, не было ни дня, «чтобы объект стоял». Да, Linde поступила не
по-партнерски, понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что
есть убытки, есть ущерб. В проекте уже появились партнёры, гарантировавшие
предоставление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом
Linde. Сейчас активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологий, и это
получается»,— рассказал глава региона.
Сырье будут поставлять с месторождений в Западной Сибири, где добывают большие объемы
этансодержащего (жирного) газа. После переработки планируют выпускать до 4 млн тэтана и 2,2
млн тсжиженных углеводородных газов в год.
Большую часть метана будут сжижать, на трех линиях намереваются выпускать 19,5 млн тСПГ
ежегодно. Первую линию предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую— в 2025 году,
третью линию — в 2026 году
Данные правительства Ленинградской области