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ФИРМА ЛИНДЕ УШЛА. Строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть- Луге сдвигается на два года.

08 августа, 2023 2
«Срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется в два года. Это 
нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна. 
Строительство продолжается, не было ни дня, «чтобы объект стоял». Да, Linde поступила не 
по-партнерски, понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что 
есть убытки, есть ущерб. В проекте уже появились партнёры, гарантировавшие 
предоставление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом 
Linde. Сейчас активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологий, и это 
получается»,— рассказал глава региона.
Сырье будут поставлять с месторождений в Западной Сибири, где добывают большие объемы 
этансодержащего (жирного) газа. После переработки планируют выпускать до 4 млн тэтана и 2,2 
млн тсжиженных углеводородных газов в год.
Большую часть метана будут сжижать, на трех линиях намереваются выпускать 19,5 млн тСПГ 
ежегодно. Первую линию предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую— в 2025 году, 
третью линию — в 2026 году
Данные  правительства Ленинградской области

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