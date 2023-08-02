Новые применения (питьевая вода) для поворотных дисковых затворов GEMÜ R480 Victoria с сертификатами NSF и DVGW

Поворотные дисковые затворы GEMÜ R480, R481, R487 и R488 теперь сертифицированы по

NSF/ANSI/CAN 61 и DVGW. Оба сертификата подтверждают, что устройства от компании

GEMÜ (Ингельфинген/Германия), специализирующейся на производстве клапанов, допущены

для контакта с питьевой водой. Поворотные дисковые затворы GEMÜ R480, R481, R487 и R488

Victoria, допущенные для контакта с питьевой водой, предлагаются либо с американским

сертификатом допуска NSF со специальной функцией «N», либо с европейским сертификатом

допуска DVGW со специальной функцией «D».Кроме того, для всех затворов, которые

поставляются с манжетой с кодом «W» в комбинации с дисками из нержавеющей стали с кодами

«A», «B» и «D», действительна сертификация по NSF/ANSI/CAN 61. Допуск DVGW относится

ко всем устройствам с манжетой с кодом «W» в комбинации с дисками из нержавеющей стали с

кодами «A», «B» и специальной функцией «D». Состав уплотнений, используемых в затворах

GEMÜ 480 и GEMÜ R480, был протестирован в соответствии с предписаниями старой

директивы по эластомерам и новой директивы KTW-BWGL. С момента публикации третьей

поправки к KTW-BWGL в марте 2022 г. наступает переходный период до марта 2025 г. После

этого предписания старой директивы по эластомерам станут недействительными.

Со своей серией устройств GEMÜ R480 Victoria компания GEMÜ обеспечивает своим

заказчикам уверенность при планировании будущих проектов, выходящих за рамки

вышеупомянутого переходного периода, и готова поставлять поворотные дисковые затворы,

отвечающие всем требованиям заказчиков, в долгосрочной перспективе.

https://www.gemu-group.com/ru_RU/news-presse/news-pressemitteilungen/2023/neue-zulassungen-

fuer-absperrklappen/



